Все болезни от нервов: как стресс влияет на организм?

«Также стресс способен повышать артериальное давление, учащать пульс, поднимать уровень холестерина и значительно увеличивать риск сердечных приступов», — говорит специалист.

Стресс способен оказывать свое разрушительное влияние буквально на все органы и системы. Меняя наше настроение на постоянный гнев и раздражительность, стресс загоняет нас в депрессию. Вызывает дефицит энергии, отсюда проблемы с концентрацией внимания, бессонница, головная боль и даже психические расстройства.Под воздействием стресса в иммунной системе уменьшается способность уничтожать вирусы и стоять на защите организма.Стресс может нанести удар и по системе ЖКТ. Кроме того, из-за постоянного нервного напряжения снижается либидо, исчезает сексуальное влечение, начинаются серьезные расстройства в репродуктивной системе, как у мужчин, так и у женщин.Негативные эмоции сковывают мышцы в теле вплоть до образования спазма, вызывают неприятные ощущения в суставах.Не секрет, что на фоне стресса многие люди начинают набирать вес. Это связано с тем, что под воздействием нервного напряжения мозг посылает сигнал надпочечникам — вырабатывать больше кортизола. Он помогает нам пережить стрессовую ситуацию, но в то же время останавливает производство гормона лептина, который играет важную роль в процессах метаболизма.Полностью исключить влияние стрессовых факторов из жизни, конечно, невозможно. Но постарайтесь их по возможности хотя бы минимизировать, учитывая разрушительное и пагубное влияние на наш организм.