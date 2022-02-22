Почему повышенный гемоглобин — это плохо. Особенно для тех, кто переболел коронавирусом
Обычно пациенты жалуются на то, что гемоглобин низкий. Особенно такие жалобы характерны для женщин. Многие из нас знают, что надо есть для повышения гемоглобина — гречку, печень, гранаты и так далее.
Однако беспокоится стоит и в том случае, если гемоглобин повышен. По словам медиков, это сейчас довольно распространенное явление, связанное с коронавирусом. У тех, кто им переболел, кровь часто становится слишком густой.
Что такое гемоглобинЭто белок, содержащийся в эритроцитах и обеспечивающий транспортировку кислорода между легкими и тканями и органами, а также углекислого газа от тканей и органов обратно к легким. В составе белка — железо. Таким образом, гемоглобин отвечает за перенос кислорода в организме.
Аминокислоты, из которых состоит гемоглобин, образуют белковый комплекс — глобин и гема. Анемия (гемоглобин понижен) может развиваться при сбоях в процессе образования этого комплекса. Может встречаться и обратная ситуация, когда гемоглобин повышается.
Организм человека не может жить без кислорода. Любые состояния, при которых возникает гипоксия, приводят к нарушению всех обменных процессов в организме, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.
Кислородное голодание часто встречается при анемии, ХОБЛ, интоксикации, курении, при выраженном сколиозе. Если гемоглобин в норме, человек полон энергии. Если его мало, появляется слабость, утомляемость, одышка и сердцебиение. А иногда его слишком много. Состояние повышения гемоглобина, и вместе с ним эритроцитов, называется эритроцитоз. Оно сопровождается сгущением крови.
Когда развивается эритроцитоз
- обезвоживание;
- пищевое отравление с рвотой и диареей;
- ожирение;
- хронические интоксикации;
- при злоупотреблении анаболическими препаратами.
Почему повышение гемоглобина опасно?При эритроцитозе возникают микро- и макротромбозы сосудов, из-за чего развивается острая ишемия (нехватка крови), тяжёлая гипоксия и повреждение органа. Про опасность тромбов врачи говорят постоянно.
Как лечат повышенный гемоглобин?В первую очередь убрать факторы риска — бросить курить, контролировать вес, корректировать питьевой режим. Также следует отказаться от алкоголя. Лекарственную терапию подбирает врач.
Норма гемоглобинаПонятия нормы гемоглобина у мужчин и женщин разнятся (для женщин нормальный уровень гемоглобина — 120-140 г/л, у мужчин — 130-160 г/л). Для беременных и для младенцев нормальным уровнем гемоглобина считается 110 г/л.
Чтобы снизить уровень гемоглобина, нужно исключить продукты, богатые железом (мясо, фрукты, ягоды и др.), и сократить до минимума употребление жиров, повышающих в крови холестерин. Противопоказаны мультивитамины, в которых есть витамин В12, фолиевая кислота и железо.
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