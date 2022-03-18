Рак простаты: явные признаки онкологии при мочеиспускании
Один из самых сложных видов рака для диагностики - рак простаты. Причина этого в том, что рак предстательной железы обычно не вызывает симптомов до тех пор, пока он не разовьется значительно или пока он «не станет достаточно большим, чтобы оказывать давление на трубку, по которой моча выводится из мочевого пузыря из полового члена».
Когда они развиваются, симптомы рака предстательной железы следующие:
- Потребность в мочеиспускании чаще, часто в ночное время
- Потребность спешить в туалет
- Затрудненное начало мочеиспускания
- Натуживание или длительное мочеиспускание
- Слабое выделение
- Ощущение, что мочевой пузырь не полностью опорожнился
- Слабое мочеиспускание поток
- Кровь в моче
- Кровь в сперме
Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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