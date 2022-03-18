Рак простаты: явные признаки онкологии при мочеиспускании

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Рак простаты: явные признаки онкологии при мочеиспускании

Один из самых сложных видов рака для диагностики - рак простаты. Причина этого в том, что рак предстательной железы обычно не вызывает симптомов до тех пор, пока он не разовьется значительно или пока он «не станет достаточно большим, чтобы оказывать давление на трубку, по которой моча выводится из мочевого пузыря из полового члена».

Когда они развиваются, симптомы рака предстательной железы следующие:
  • Потребность в мочеиспускании чаще, часто в ночное время
  • Потребность спешить в туалет
  • Затрудненное начало мочеиспускания
  • Натуживание или длительное мочеиспускание
  • Слабое выделение
  • Ощущение, что мочевой пузырь не полностью опорожнился
  • Слабое мочеиспускание поток
  • Кровь в моче
  • Кровь в сперме
Хотя эти симптомы могут вызывать беспокойство, в NHS говорят, что их наличие «не всегда означает, что у вас рак простаты». У многих мужчин предстательная железа увеличивается с возрастом из-за неракового состояния, называемого доброкачественным увеличением предстательной железы». Если рак предстательной железы распространился, это может вызвать боль в спине, костях, яичках и непреднамеренную потерю веса.
Как и в случае некоторых заболеваний, точная причина рака предстательной железы неизвестна. Однако некоторые факторы могут увеличить риск развития этого заболевания у человека. Несмотря на то, что в ноябре было много дискуссий о мужском раке, в последнее время наблюдается больший толчок к более круглогодичному подходу к осведомленности о мужском раке.

Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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