Диетолог назвала симптомы, которые нельзя игнорировать

ощущение тяжести в желудке,

чувство изжоги, неприятная отрыжка,

частое вздутие живота,

дискомфортные ощущения справа или слева в районе подреберья,

воспаление в кишечнике,

неприятный запах изо рта или от всего тела,

аллергические реакции,

высыпания, прыщи, акне,

нестабильный стул (сегодня запор, завтра диарея).

«Процесс восстановления у всех происходит по-разному. В лучшем случае это месяц. В более запущенных ситуациях выздоровление может растянуться и на полгода. У людей с лишним весом, как правило, процесс идет медленнее. Также большое значение имеет дисциплина», — говорит врач.

Наш организм — совершенная уникальная система. Внимательно прислушиваясь к сигналам, которые он нам регулярно посылает, можно предотвратить практически любую болезнь. Главное сделать это вовремя.В числе симптомов, которые нельзя игнорировать, врач называет следующие:Доктор отмечает, что если у пациента одновременно наблюдаются два или три симптома из перечисленных, с большой долей вероятности можно говорить о наличии проблем с ЖКТ. Желательно подстраховаться анализами.⠀⠀⠀От работы желудочно-кишечного тракта в итоге зависит полноценное функционирование всех наших органов и систем. В свою очередь и на ЖКТ оказывает влияние все, что нас окружает.Образ жизни, питание, вредные привычки, стрессы. Исключить все негативные факторы невозможно. Но регулярно проводя диагностику (своего рода «техосмотр» организма), можно избежать более серьезных проблем со здоровьем.