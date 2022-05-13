В каких случаях обращаться к эндокринологу: симптомы сбоев и нарушений в организме

«Эндокринолог — врач, который знает о гормонах всё. Может выявить и успешно лечить любые гормональные нарушения, а не только сахарный диабет и узлы в щитовидной железе, как многие думают. Очень часто человек даже не подозревает, что проблемы со здоровьем, которые он пытается лечить, связаны с гормональными нарушениями», — отмечает эксперт.

Организм — умная и совершенная система. При малейших сбоях и нарушениях внутри он подает нам сигналы задолго до того, как та или иная болезнь проявится на физиологическом уровне в заметном для нас виде. Прислушиваться к этим сигналам крайне важно. Иногда все начинается с гормонального сбоя.Итак, в каких случаях консультация эндокринолога будет уместна? Первое — это избыточный вес. Определить его наличие можно по окружности талии. Максимум для женщин — 80 см, для мужчин — не более 94 см.Если кто-то из ваших родственников имел в анамнезе эндокринные патологии (заболевания щитовидной железы, сахарный диабет), также консультация не будет лишней.Осмотр у специалиста нужен, если вы планируете стать мамой или папой. Если женщина уже беременна, также желательно посетить эндокринолога на ранних стадиях.Людям старше 35 лет необходимо периодически посещать эндокринолога из-за естественного возрастного сокращения выработки гормонов. Женщинам в период климакса и менопаузы также важно регулярно посещать специалиста.Тревожный симптом — снижение жизненных сил и падение общего уровня энергии, необъяснимая слабость, усталость. Это может быть признаком серьезных гормональных сбоев.То же самое можно сказать о высыпаниях на коже, угрях, ломкости ногтей и выпадении волос. Воздействием только внешних факторов эти проблемы не решить. Нужно разбираться во внутренних причинах.К симптомам, которые нельзя игнорировать, также относятся: камни в желчном, ухудшение качества мышечной ткани, проблемы в интимной жизни, учащённое мочеиспускание, депрессия.