Высокий холестерин: 2 травяных чая значительно снижают уровень липидов за несколько недель
Распространенность высокого уровня холестерина уже давно вызывает медицинскую озабоченность, особенно потому, что это состояние может проложить путь к другим смертельным заболеваниям, таким как сердечный приступ и инсульт. Это происходит потому, что молекулы «плохого» холестерина откладываются на стенках артерий.
К счастью, существуют меры, чтобы этого не произошло. Согласно новому исследованию, два травяных чая могут значительно снизить уровень липидов, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения со здоровьем.
Липопротеин низкой плотности, также известный как холестерин ЛПНП, называют «плохим» холестерином, потому что он прокладывает артерии, вызывая сужение проходов со временем. Это предотвращает попадание богатой питательными веществами крови в жизненно важные органы, такие как сердце и мозг, которые затем становятся восприимчивыми к атаке. Статины стали играть ключевую роль в борьбе с болезнью, но некоторые натуральные ингредиенты могут быть столь же полезными.
Согласно недавнему исследованию, проведенному Tea Advisory Panel, чай из ромашки и мяты может изменить уровень липидов. Помимо пользы для холестерина, исследование выявило положительное влияние обоих напитков на уровень глюкозы.
Результаты показали, что чаи могут значительно снизить уровень холестерина и помочь улучшить уровень глюкозы, инсулина и липидов в крови.
Соавтор исследования, доктор Пэм Мейсон, объяснила:
«Мята традиционно использовалась в фитотерапии для лечения множества расстройств пищеварения, включая расстройство желудка, СРК и диарею. Доказательства подчеркивают, что природные соединения, подобные этим, обладают противовоспалительными и расширяющими кровеносные сосуды свойствами».
Ранее Медикфорум писал о продуктах против высокого холестерина.
Пэм Мейсон
Здоровье
Доктор медицинских наук, является адъюнкт-профессором Университета штата Калифорния.
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