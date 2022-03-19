Высокий холестерин: 2 травяных чая значительно снижают уровень липидов за несколько недель

«Мята традиционно использовалась в фитотерапии для лечения множества расстройств пищеварения, включая расстройство желудка, СРК и диарею. Доказательства подчеркивают, что природные соединения, подобные этим, обладают противовоспалительными и расширяющими кровеносные сосуды свойствами».

К счастью, существуют меры, чтобы этого не произошло. Согласно новому исследованию, два травяных чая могут значительно снизить уровень липидов, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения со здоровьем.Липопротеин низкой плотности, также известный как холестерин ЛПНП, называют «плохим» холестерином, потому что он прокладывает артерии, вызывая сужение проходов со временем. Это предотвращает попадание богатой питательными веществами крови в жизненно важные органы, такие как сердце и мозг, которые затем становятся восприимчивыми к атаке. Статины стали играть ключевую роль в борьбе с болезнью, но некоторые натуральные ингредиенты могут быть столь же полезными.Согласно недавнему исследованию, проведенномуПомимо пользы для холестерина, исследование выявило положительное влияние обоих напитков на уровень глюкозы.Соавтор исследования, доктор Пэм Мейсон, объяснила:Ранее Медикфорум писал о продуктах против высокого холестерина.