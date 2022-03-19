Как может проявляться рак: не игнорируйте 4 симптома на ногах

«Половина крови, нервов и кровеносных сосудов всего тела распределены именно в нижних конечностях, поэтому многие заболевания могут проявляться аномальными состояниями в конечностях», - цитирует экспертов WeChat.

«На ощупь образование твердое, поверхностные вены прощупываются. Опухоль и близлежащие мягкие ткани могут быть болезненными при нажатии.