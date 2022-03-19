Как может проявляться рак: не игнорируйте 4 симптома на ногах
Проблемы с ногами могут указывать на разные заболевания, включая злокачественные, констатируют ученые.
Китайские специалисты рассказали, как может проявляться возникающий у человека рак, и в связи с этим посоветовали не игнорировать некоторые симптомы, возникающие на ногах.
«Половина крови, нервов и кровеносных сосудов всего тела распределены именно в нижних конечностях, поэтому многие заболевания могут проявляться аномальными состояниями в конечностях», - цитирует экспертов WeChat.
Боль. Болевые ощущения в ногах могут возникать как признак метастазирующего рака. Такая боль становится хронической, ей бывает свойственно усиливаться ночью, и с ней не справляются обычные средства.
Опухоли. Врачи сообщили, как может проявляться остеосаркома, нередко поражающая подростков. На нее может указывать непонятно по какой причине возникшая опухоль (уплотнение) в ноге.
«На ощупь образование твердое, поверхностные вены прощупываются. Опухоль и близлежащие мягкие ткани могут быть болезненными при нажатии.
Отек. В некоторых случаях отекшие ноги становятся первоначальным признаком рака. Ученые объяснили, что клетки рака, размножаясь в организме, могут перебрасываться на сосуды, нервы – это способствует воспалению, отечности, болям в ногах.
Цвет кожи. Потемневшая кожа на ногах может сигнализироваться о том, что произошло нарушение обмена веществ. Причиной такого изменения может быть рост активности и численности раковых клеток в организме.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки в ногах указывают на заболевание периферических артерий, возникающее в связи с повышенным холестерином.
Университет традиционной китайской медицины Гуанчжоу (Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine)
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