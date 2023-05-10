Диетолог Пономарева: популярная специя улучшает пищеварение - полезно для похудения

Почему горчица на самом деле так полезна?

"В белой горчице, напротив, есть синальбин, из которого при производстве пасты могут образовываться небольшие количества вещества, способного оказывать гормоноподобное действие", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Витамины, магний и кальций — вот что содержит горчица

"В дополнение к горчичному маслу паста также содержит витамины группы В и минералы, такие как магний, кальций и фосфор".

Горчица возбуждает аппетит и способствует пищеварению. Таким образом, паста из специй может помочь людям с чувствительным желудком. Например, ложка горчицы делает жирную пищу более усвояемой. Горчица также оказывает противовоспалительное действие и укрепляет иммунную систему.Оздоровительный эффект горчицы в основном обусловлен ее так называемыми гликозидами горчичного масла, такими как синегрин в коричневой и черной горчице.Однако количества, содержащиеся в коммерчески доступной горчице, были классифицированы как не вызывающие проблем.Если вы переносите горчицу, вы можете есть ее каждый день.: посмотрите на список ингредиентов для баночки с горчицей. Чем больше в нем горчичного семени, тем лучше. Но любой, у кого аллергия на горчицу, должен, конечно, избегать ее, несмотря на положительный эффект.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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