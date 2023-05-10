Эндокринолог Гурееева объяснила, что стресс делает с нашим телом и психикой

Стресс — это реакция на стрессовое или сложное событие. Чтобы понять, что стресс делает с организмом, необходимо провести различие между стрессовыми реакциями и последствиями стресса. Реакция на стресс делится на три фазы: фаза тревоги, фаза сопротивления и фаза истощения.





Фаза тревоги представляет собой острую реакцию на стрессор, когда все тело приходит в состояние боевой готовности. Дыхание учащается, активизируется иммунная система, повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление, мышцы получают больше питательных веществ.

Если стресс носит хронический характер, т. е. если организм подвергается воздействию стрессора в течение более длительного периода времени, организм переходит в фазу резистентности. В дополнение к психологическим симптомам типичными симптомами также являются физические жалобы, такие как напряжение и высокое кровяное давление.

"В фазе истощения тело и психика проявляют признаки переутомления. Иммунная система ослабевает, работоспособность снижается, могут возникнуть такие симптомы, как проблемы с пищеварением и желудком, головные боли и проблемы с кожей", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Как организм реагирует на стресс: долгосрочные последствия стресса

"Психологическими последствиями стресса могут быть бессонница, тревога, раздражительность и депрессия, которые в долгосрочной перспективе могут привести к таким заболеваниям, как депрессия, выгорание и тревожные расстройства".

Если стресс становится постоянным состоянием, так что организм длительное время находится в фазе истощения и не может или недостаточно способен восстанавливаться, со временем становятся очевидными физические и психологические последствия стресса.Заболевания, связанные с физическим стрессом, включают сердечно-сосудистые заболевания, такие как высокое кровяное давление и повышенный риск инсульта и сердечного приступа, а также желудочно-кишечные жалобы, такие как запоры, язвы желудка и изжога.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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