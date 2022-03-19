Высокий холестерин вызывает заболевание периферических артерий: признаки в ногах

«хотя многие люди с ЗПА не имеют очевидных симптомов, у некоторых появляется боль в ногах при ходьбе, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха».

Выпадение волос на ногах и ступнях.

Онемение или слабость в ногах.

Ломкие, медленно растущие ногти.

Язвы на ступнях, которые долго не заживают.

Изменение цвета кожи на ногах – бледность или синюшность, появление блеска.

«Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, но если они ухудшаются внезапно или их развитие оказывается быстрым, это может быть знаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения», - предупреждают медики.