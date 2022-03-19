Высокий холестерин вызывает заболевание периферических артерий: признаки в ногах
Заболевание периферических артерий (ЗПА) является распространенным осложнением процесса накопления холестерина, ограничивающего кровоснабжение в конечностях.
Высокий уровень холестерина часто не имеет явных внешних симптомов, но когда он приводит к развитию заболевания периферических артерий, признаками этого становятся проблемы с ногами. По данным службы здравоохранения NHS,
«хотя многие люди с ЗПА не имеют очевидных симптомов, у некоторых появляется боль в ногах при ходьбе, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха».
Эксперты подчеркивают, что людям, которые испытывают повторяющиеся боли в ногах во время ходьбы, пробежек или других физических нагрузках, следует обратиться к врачу.
Также специалистами был назван ряд других признаков в ногах.
- Выпадение волос на ногах и ступнях.
- Онемение или слабость в ногах.
- Ломкие, медленно растущие ногти.
- Язвы на ступнях, которые долго не заживают.
- Изменение цвета кожи на ногах – бледность или синюшность, появление блеска.
«Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, но если они ухудшаются внезапно или их развитие оказывается быстрым, это может быть знаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения», - предупреждают медики.
Всем взрослым людям они рекомендуют проверять уровень холестерина независимо от самочувствия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие растительные масла способствуют снижению высокого уровня холестерина.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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