Высокий холестерин вызывает заболевание периферических артерий: признаки в ногах

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боль в ногах

Заболевание периферических артерий (ЗПА) является распространенным осложнением процесса накопления холестерина, ограничивающего кровоснабжение в конечностях.

Высокий уровень холестерина часто не имеет явных внешних симптомов, но когда он приводит к развитию заболевания периферических артерий, признаками этого становятся проблемы с ногами. По данным службы здравоохранения NHS,

«хотя многие люди с ЗПА не имеют очевидных симптомов, у некоторых появляется боль в ногах при ходьбе, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха».

Эксперты подчеркивают, что людям, которые испытывают повторяющиеся боли в ногах во время ходьбы, пробежек или других физических нагрузках, следует обратиться к врачу.

Также специалистами был назван ряд других признаков в ногах.
  • Выпадение волос на ногах и ступнях.
  • Онемение или слабость в ногах.
  • Ломкие, медленно растущие ногти.
  • Язвы на ступнях, которые долго не заживают.
  • Изменение цвета кожи на ногах – бледность или синюшность, появление блеска.
«Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, но если они ухудшаются внезапно или их развитие оказывается быстрым, это может быть знаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения», - предупреждают медики.

Всем взрослым людям они рекомендуют проверять уровень холестерина независимо от самочувствия.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие растительные масла способствуют снижению высокого уровня холестерина.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

Здоровье

совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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