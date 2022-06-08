Названы пять заболеваний, которые могут проявляться болью в руке

«При диабете ограничение притока крови к поврежденным нервам может вести к хронической, изнуряющей боли, которая делает проблематичным выполнение самых простых задач», - подсказывают врачи.

«О заболевании сердца сигнализирует боль, отдающая в челюсть, спину, шею или руки».