Названы пять заболеваний, которые могут проявляться болью в руке
Врачи констатируют, что болью в руке в том числе может проявляться постковидный синдром.
Боль в руке может быть внешним симптомом различных патологических состояний. Медиками были названы пять заболеваний, которые могут проявляться подобным признаком.
Постковидный синдром. Научные специалисты напоминают, что часть людей, переболев коронавирусной инфекцией, еще долго ощущают впоследствии разнообразные недомогания, объединенные понятием «постковидный синдром». Боль в руке может быть одним из его характеристик, она развивается как следствие воспаления, которое становится в организме более интенсивным из-за ответной реакции иммунной системы на вирус.
Диабет. Боли в конечностях могут говорить о таком нарушении как диабетическая невропатия, означающая поражение нервов из-за проблем с кровообращением, вызванными «засахаренной» кровью.
«При диабете ограничение притока крови к поврежденным нервам может вести к хронической, изнуряющей боли, которая делает проблематичным выполнение самых простых задач», - подсказывают врачи.
Тромб. Многие считают, что тромбы возникают только в ногах, но при развитии тромбоза глубоких вен сгустки крови могут формироваться и в руках. В этом случае тоже будет ощущаться боль (а также опухание, повышение температуры в месте тромба).
Рак легких. Опухоль, которая развивается в легком, может, увеличиваясь, воздействовать на соседние структуры, нервы. Результатом этого иногда становится боль в плече.
Инфаркт миокарда. Боль в груди, характерная для сердечного приступа, нередко иррадиирует в другие части тела, включая руку.
«О заболевании сердца сигнализирует боль, отдающая в челюсть, спину, шею или руки».
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