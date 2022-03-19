Три распространенные ошибки при использовании губки - вызывают распространение «опасных» бактерий
Мытье губкой дает много практических преимуществ, не в последнюю очередь возможность проникнуть в укромные уголки и закоулки. Однако неправильное использование губок может иметь обратный эффект: это может нанести вред вашему здоровью. Это связано с тем, что нарушение определенных протоколов может сделать вашу губку более восприимчивой к «опасным бактериям», предупредил Хуссейн Абдех, фармацевт компании Medicine Direct.
Что он советует?
«Если вы используете мочалку или другую абразивную губку, когда принимаете душ, ее следует менять раз в четыре-шесть недель», — посоветовал Абде. «Натуральную морскую губку следует менять ежемесячно. Невыполнение этого требования приводит к опасному распространению бактерий».
По словам г-на Абде, когда вы используете новую губку, вы можете отшелушивать кожу и удалять слои омертвевшей кожи, что полезно для тела. Однако многие люди совершают ошибку, используя одну и ту же губку в течение нескольких недель или даже месяцев.
Опустите сиденье после того, как сделаете свое дело
Еще один способ проникновения бактерий в губку — через открытое сиденье унитаза.
«В ванной всегда есть плавающие бактерии, особенно в домах, где крышка унитаза не закрывается при смыве унитаза. Это разбрызгивает туалетную воду по всей ванной, которая может попасть на вашу губку и другие принадлежности для уборки».
Абдех предупредил, что, хотя и редко, можно заразиться кожной инфекцией от особенно зараженной губки для душа.
«По этой причине крайне важно, чтобы ваши душевые принадлежности звучали после использования. Это помогает свести к минимуму накопление бактерий».
Кроме того, добавил он, вы должны регулярно заменять их, чтобы защитить свое тело от «натиска» бактерий каждый раз, когда вы принимаете ванну. Ошибки с губкой — не единственная ловушка при мытье: насадка для душа также представляет скрытый риск для здоровья.
Насадки для душа являются рассадником всех видов бактерий, поскольку они остаются влажными после того, как вы закончили принимать душ. Очищать насадку для душа дезинфицирующим средством каждые две недели — это «хорошая идея», — сказал Абде.
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Хуссейн Абдех (Hussain Abdeh)
Здоровье
Фармацевт в Medicine Direct.
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