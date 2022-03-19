Три распространенные ошибки при использовании губки - вызывают распространение «опасных» бактерий

Что он советует?

«Если вы используете мочалку или другую абразивную губку, когда принимаете душ, ее следует менять раз в четыре-шесть недель», — посоветовал Абде. «Натуральную морскую губку следует менять ежемесячно. Невыполнение этого требования приводит к опасному распространению бактерий».

Опустите сиденье после того, как сделаете свое дело

«В ванной всегда есть плавающие бактерии, особенно в домах, где крышка унитаза не закрывается при смыве унитаза. Это разбрызгивает туалетную воду по всей ванной, которая может попасть на вашу губку и другие принадлежности для уборки».

«По этой причине крайне важно, чтобы ваши душевые принадлежности звучали после использования. Это помогает свести к минимуму накопление бактерий».