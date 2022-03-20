Метеоризм и вздутие: гастроэнтеролог назвал причины

Беспокоит метеоризм и вздутие? Врач гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов назвал основные причины недугов.



О наличии газов в кишечнике косвенно могут свидетельствовать такие симптомы, как боль в животе справа или в верхней левой части. Хотя иногда эти же ощущения могут быть признаками желчной колики или панкреатита. Поэтому заниматься самолечением однозначно не стоит.





«Многие думают, что тонкая кишка расположена вверху, а толстая — внизу живота. Неправда: толстая кишка везде! Она начинается в правом нижнем углу, идет вверх, возле печени поворачивает налево и проходит поперек живота. Затем снова поворот, и кишка уходит вниз, проходит в левой части живота», — рассказывает доктор.

Исходя из этого, можно сделать вывод: толстая кишка может болеть в любой части живота. Поскольку газы легче всего остального, что может оказаться в кишечнике, естественно, они перемещаются в верхнюю его часть и растягивают кишку, чем провоцируют болевые ощущения справа или слева.



Но боль — не главная проблема, хотя и очень ощутимая. Не меньший дискомфорт, причем не только психологический, человек переживает и в тот момент, когда газы пытаются выйти наружу.





Откуда же газы вообще берутся в кишечнике? Чаще всего корень зла кроется в неправильном питании. Не стоит списывать со счетов воспалительные процессы, дисбактериоз, недостаток ферментов, сбои в моторике кишки. Все эти факторы заставляет газы буквально «гулять» по кишечнику.





Логичный вопрос, что же делать? Сам собой метеоризм не пройдет. Необходима консультация специалиста, а также детальное обследование кишечника.