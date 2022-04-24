Боль в животе: как ее расшифровать?

«Боль в левой подвздошной области чаще всего связана с запорами, функциональными нарушениями кишечника, болезнью Крона, язвенным колитом. Также она можем сигнализировать о полипах или онкологии», — говорит врач.

Болезненные ощущения в области живота хотя бы раз испытывал каждый. Но за выражением «у меня болит живот» могут стоять самые разные причины. Все зависит от того, в какой части живота возникли болезненные ощущения.Болезненные ощущения с правой стороны в большинстве случаев сопровождает синдром илеоцекального клапана, который соединяет толстую кишку с тонкой кишкой.Именно этот клапан не дает токсинам и вредным микробам возвращаться в тонкую кишку и разрастаться там. Также клапан не позволяет пище проникать в толстый кишечник, пока она не перевариться.Почему в работе клапана происходит сбой? Чаще всего из-за неправильного питания. При данной патологии не рекомендуется чрезмерное потребление свежих овощей и фруктов, орехов, бобовых.Также не является благоприятным меню, насыщенное слишком острыми блюдами, кофе, зеленым чаем, какао-продуктами. Спровоцировать дискомфорт могут слишком частые, обильные приемы пищи и плохое пережевывание еды.Сбои в работе илеоцекального клапана могут стать причиной таких заболеваний, как панкреатит, холецистит, паразитоз и ожирение.