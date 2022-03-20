Дефицит витамина B12: низкий уровень влияет на ваше настроение, мысли, чувства и поведение
Симптомы дефицита витамина B12 могут развиваться медленно и со временем ухудшаться. Некоторые симптомы могут возникать у людей с дефицитом витамина B12 без анемии. Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов, несмотря на низкий уровень витамина B12. Как дефицит B12 может повлиять на ваше настроение, мысли, чувства и поведение?
Ранние симптомы витамина B12 могут включать:
- Бледно-желтый цвет кожи
- Болезненный, красный язык
- Язвы во рту и стоматит
- Запор
- Покалывание, онемение или другие странные ощущения в руках, ногах или ступнях
- Нарушения зрения
- Трудности при ходьбе и проблемы с равновесием
- Заметные различия в настроении, мыслях, чувствах и поведении
- Путаница и трудности мышления. В тяжелых случаях деменция
- Потеря памяти
- Раздражительность
- Депрессия
- Психоз
«Более 264 миллионов человек во всем мире страдают депрессией», — говорится в начале исследования. «Депрессия является одним из наиболее распространенных психических расстройств, возникающих у взрослых и детей».
Проводятся многочисленные исследования, чтобы определить взаимосвязь между витамином B12 и депрессией, а также узнать, может ли добавление витамина B12 замедлить прогрессирование депрессии или предотвратить ее.
Некоторые исследования показали положительный эффект на пациентов с депрессией при добавлении витамина B12.
«Дефицит витамина B12 может привести к гематологическим изменениям, неврологическим и психическим проблемам, которые могут проявляться в виде раздражительности, изменений личности, депрессии и потери памяти. Также известно, что он ухудшает депрессию из-за эксайтотоксических реакций, вызванных накоплением гомоцистеина».
Национальная служба здравоохранения заявила: «Обратитесь к врачу общей практики, если вы испытываете симптомы анемии, вызванной дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты.
«Эти состояния часто можно диагностировать на основании ваших симптомов и результатов анализа крови».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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