Дефицит витамина B12: низкий уровень влияет на ваше настроение, мысли, чувства и поведение

Бледно-желтый цвет кожи

Болезненный, красный язык

Язвы во рту и стоматит

Запор

Покалывание, онемение или другие странные ощущения в руках, ногах или ступнях

Нарушения зрения

Трудности при ходьбе и проблемы с равновесием

Заметные различия в настроении, мыслях, чувствах и поведении

Путаница и трудности мышления. В тяжелых случаях деменция

Потеря памяти

Раздражительность

Депрессия

Психоз





«Более 264 миллионов человек во всем мире страдают депрессией», — говорится в начале исследования. «Депрессия является одним из наиболее распространенных психических расстройств, возникающих у взрослых и детей».

«Дефицит витамина B12 может привести к гематологическим изменениям, неврологическим и психическим проблемам, которые могут проявляться в виде раздражительности, изменений личности, депрессии и потери памяти. Также известно, что он ухудшает депрессию из-за эксайтотоксических реакций, вызванных накоплением гомоцистеина».

«Эти состояния часто можно диагностировать на основании ваших симптомов и результатов анализа крови».