Врач Свиридова: изменившееся поведение человека может быть знаком опасного заболевания
В случае изменившегося поведения человека его близкие могут заподозрить проблемы с физическим здоровьем, говорит врач Мария Свиридова.
В интервью врача эндокринолога Марии Свиридовой прозвучало предупреждение о том, что поведение человека, его настроение могут быть своеобразным признаком внутренних заболеваний, в том числе опасных. Одним из таких опасных заболеваний является гипертиреоз (тиреотоксикоз), при котором в организме происходит избыточный синтез тиреоидных гормонов (гормоны щитовидной железы). Говоря о том, как могут проявляться внешне его симптомы, Свиридова заметила:
«Самое главное: меняется поведение, происходят перепады настроения. Люди начинают возмущаться, плакать бесконечно, ссориться с родственниками».
Также врач посоветовала обращать внимание на другие признаки, возможные при гипертиреозе.
- Учащенное сердцебиение.
- Дрожь в руках.
- Повышенная потливость, ощущения жара.
- Потеря веса несмотря на большие порции пищи.
«В большинстве случаев тиреотоксикоз вызван диффузно-токсическим зобом, аутоиммунным заболеванием, которое требует немедленного лечения», - подчеркнула медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дергающееся глазное веко может быть признаком опасных заболеваний.
Мария Свиридова
Здоровье
врач-эндокринолог
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