Врач Свиридова: изменившееся поведение человека может быть знаком опасного заболевания

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В случае изменившегося поведения человека его близкие могут заподозрить проблемы с физическим здоровьем, говорит врач Мария Свиридова.

В интервью врача эндокринолога Марии Свиридовой прозвучало предупреждение о том, что поведение человека, его настроение могут быть своеобразным признаком внутренних заболеваний, в том числе опасных. Одним из таких опасных заболеваний является гипертиреоз (тиреотоксикоз), при котором в организме происходит избыточный синтез тиреоидных гормонов (гормоны щитовидной железы). Говоря о том, как могут проявляться внешне его симптомы, Свиридова заметила:

«Самое главное: меняется поведение, происходят перепады настроения. Люди начинают возмущаться, плакать бесконечно, ссориться с родственниками».

Также врач посоветовала обращать внимание на другие признаки, возможные при гипертиреозе.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Дрожь в руках.
  • Повышенная потливость, ощущения жара.
  • Потеря веса несмотря на большие порции пищи.
«В большинстве случаев тиреотоксикоз вызван диффузно-токсическим зобом, аутоиммунным заболеванием, которое требует немедленного лечения», - подчеркнула медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дергающееся глазное веко может быть признаком опасных заболеваний.
Мария Свиридова
Мария Свиридова
Здоровье
врач-эндокринолог
Теги : болезни щитовидной железы, симптомы заболевания, Мария Свиридова