Эндокринолог Куликова назвала признаки нездоровой щитовидной железы
Врач-эндокринолог Анна Куликова рассказала, что в случае нездорового состояния щитовидной железы могут возникать проблемы, затрагивающие работу нервной и сердечно-сосудистой систем, пищеварения.
В интервью врач напомнила, что отклонения щитовидной железы бывают по своему характеру функциональными или структурными, в некоторых случаях наблюдается их смешанный тип.
«Говоря о функциональных расстройствах щитовидной железы, можно выделить два синдрома: тиреотоксикоз – повышенная функция с присутствием излишнего количества тиреоидных гормонов в организме и гипотиреоз – сниженная функция, когда гормонов недостаточно», - уточнила эндокринолог.
Признаки тиреотоксикоза (гипертиреоза). Куликова уточнила, что избыток гормонов, вырабатываемых нездоровой щитовидкой, определенным образом воздействует на нервы, сосуды и сердце, ЖКТ. Таким образом, могут проявляться неврологические, кардиологические и гастроэнтерологичсские симптомы.
Неврологические признаки.
- Повышенная возбудимость.
- Плаксивость.
- Суетливость.
- Нарушения сна.
- Тремор.
- Потливость.
- Нарушения сердцебиения.
- Учащенный пульс.
- Повышение АД.
- Проблемы с сердцем.
- Нерегулярный стул.
- Боли в животе.
- Повышенный аппетит.
- Потеря веса.
- Нарушения в работе печени.
«симптомы гипотиреоза очень разнообразны и неспецифичны, то есть могут быть характерны для огромного числа других заболеваний, не связанных с патологией щитовидной железы».
Врач перечислила следующие состояния.
- Появление лишних килограммов (при сниженном аппетите).
- Отеки век, конечностей.
- Сонливость, вялость, падение работоспособности.
- Ухудшение памяти, умственных способностей.
- Боль в мышцах.
- Повышение диастолического давления.
- Нарушение менструального цикла и фертильности.
- Анемия.
Что касается структурных изменений, они проявляются следующими внешними признаками.
«Могут беспокоить появление косметического дефекта, образования на шее, чувство кома в горле или давящее ощущение в области шеи, затруднения при глотании или дыхании боли на передней поверхности шеи».
Эти проявления, по словам врача, могут возникать в случаях зоба или рака железы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения с глазами могут говорить о давно существующем диабете.
Анна Куликова
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врач-эндокринолог
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