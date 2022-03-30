Эндокринолог Куликова назвала признаки нездоровой щитовидной железы

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болезни щитовидной железы

Врач-эндокринолог Анна Куликова рассказала, что в случае нездорового состояния щитовидной железы могут возникать проблемы, затрагивающие работу нервной и сердечно-сосудистой систем, пищеварения.

В интервью врач напомнила, что отклонения щитовидной железы бывают по своему характеру функциональными или структурными, в некоторых случаях наблюдается их смешанный тип.

«Говоря о функциональных расстройствах щитовидной железы, можно выделить два синдрома: тиреотоксикоз – повышенная функция с присутствием излишнего количества тиреоидных гормонов в организме и гипотиреоз – сниженная функция, когда гормонов недостаточно», - уточнила эндокринолог.

Признаки тиреотоксикоза (гипертиреоза). Куликова уточнила, что избыток гормонов, вырабатываемых нездоровой щитовидкой, определенным образом воздействует на нервы, сосуды и сердце, ЖКТ. Таким образом, могут проявляться неврологические, кардиологические и гастроэнтерологичсские симптомы.

Неврологические признаки.
  • Повышенная возбудимость.
  • Плаксивость.
  • Суетливость.
  • Нарушения сна.
  • Тремор.
  • Потливость.
Кардиологические признаки.
  • Нарушения сердцебиения.
  • Учащенный пульс.
  • Повышение АД.
  • Проблемы с сердцем.
Гастроэнтерологичсские признаки.
  • Нерегулярный стул.
  • Боли в животе.
  • Повышенный аппетит.
  • Потеря веса.
  • Нарушения в работе печени.
Признаки гипотиреоза. Говоря о них, Куликова заметила, что

«симптомы гипотиреоза очень разнообразны и неспецифичны, то есть могут быть характерны для огромного числа других заболеваний, не связанных с патологией щитовидной железы».

Врач перечислила следующие состояния.
  • Появление лишних килограммов (при сниженном аппетите).
  • Отеки век, конечностей.
  • Сонливость, вялость, падение работоспособности.
  • Ухудшение памяти, умственных способностей.
  • Боль в мышцах.
  • Повышение диастолического давления.
  • Нарушение менструального цикла и фертильности.
  • Анемия.
Эндокринолог заявила, что функциональные нарушения в работе щитовидной железы могут возникать вследствие заболеваний этого органа или приема некоторых лекарств.

Что касается структурных изменений, они проявляются следующими внешними признаками.

«Могут беспокоить появление косметического дефекта, образования на шее, чувство кома в горле или давящее ощущение в области шеи, затруднения при глотании или дыхании боли на передней поверхности шеи».

Эти проявления, по словам врача, могут возникать в случаях зоба или рака железы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения с глазами могут говорить о давно существующем диабете.
Анна Куликова
Анна Куликова
Здоровье
врач-эндокринолог
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