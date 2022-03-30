Эндокринолог Куликова назвала признаки нездоровой щитовидной железы

«Говоря о функциональных расстройствах щитовидной железы, можно выделить два синдрома: тиреотоксикоз – повышенная функция с присутствием излишнего количества тиреоидных гормонов в организме и гипотиреоз – сниженная функция, когда гормонов недостаточно», - уточнила эндокринолог.

Повышенная возбудимость.

Плаксивость.

Суетливость.

Нарушения сна.

Тремор.

Потливость.

Нарушения сердцебиения.

Учащенный пульс.

Повышение АД.

Проблемы с сердцем.

Нерегулярный стул.

Боли в животе.

Повышенный аппетит.

Потеря веса.

Нарушения в работе печени.

«симптомы гипотиреоза очень разнообразны и неспецифичны, то есть могут быть характерны для огромного числа других заболеваний, не связанных с патологией щитовидной железы».

Появление лишних килограммов (при сниженном аппетите).

Отеки век, конечностей.

Сонливость, вялость, падение работоспособности.

Ухудшение памяти, умственных способностей.

Боль в мышцах.

Повышение диастолического давления.

Нарушение менструального цикла и фертильности.

Анемия.

«Могут беспокоить появление косметического дефекта, образования на шее, чувство кома в горле или давящее ощущение в области шеи, затруднения при глотании или дыхании боли на передней поверхности шеи».