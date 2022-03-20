Онкология: гематурия является «наиболее распространенным» признаком растущей опухоли в мочевом пузыре
По данным Macmillan Cancer Support, одним из наиболее распространенных симптомов рака мочевого пузыря является гематурия — медицинский термин, обозначающий наличие крови в моче. Мочевой пузырь — полый мышечный орган — отвечает за сбор и хранение мочи. Вот почему проблемы с мочеиспусканием, такие как кровь в моче, развиваются при росте рака в мочевом пузыре.
«Ваша моча (моча) может быть розовой, красной или иногда коричневой».
В моче также могут быть прожилки или сгустки крови, но кровь вполне может быть микроскопической, то есть вы не можете увидеть ее невооруженным глазом. Другие проблемы с мочеиспусканием включают потребность спешить в туалет, чтобы помочиться (неотложность), или потребность в более частом мочеиспускании. Кроме того, рак мочевого пузыря может привести к ощущению жжения при мочеиспускании.
«Эти симптомы обычно вызваны инфекцией или гиперактивным мочевым пузырем, а не раком».
Тем не менее, поскольку существует вероятность того, что это может быть рак, рекомендуется обсудить свои симптомы с врачом.
Факторы риска рака мочевого пузыря
Курение увеличивает риск рака мочевого пузыря, причем в каждом четвертом случае это связано с нездоровой привычкой.
Воздействие химических веществ на работе может быть еще одним фактором риска, наиболее заметным в парикмахерской и текстильной промышленности. Другие отрасли промышленности включают: резиновую, кожевенную, полиграфическую, газовую, пластмассовую и лакокрасочную промышленность.
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Macmillan Cancer Support
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