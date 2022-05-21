Симптомы рака мочевого пузыря: 4 изменения в моче, которые являются распространенными признаками

«Распространенные симптомы рака мочевого пузыря могут включать кровь в моче, мочу темного цвета, потребность в частом мочеиспускании и боль, жжение при мочеиспускании и боль в нижних отделах мочевого пузыря».

«Медицинское название крови в моче — гематурия, и обычно это безболезненно. Вы можете заметить полосы крови в моче, или кровь может сделать мочу коричневой. Кровь не всегда заметна, и она может приходить и уходить».

«Если рак мочевого пузыря распространяется и достигает поздней стадии, вы можете испытывать; боли в области таза, боли в костях, потеря веса и отек ног».