Симптомы рака мочевого пузыря: 4 изменения в моче, которые являются распространенными признаками
Если рак мочевого пузыря распространяется на другие части тела, например на другие органы, это называется метастатическим раком мочевого пузыря.
Доктор Рианна МикКлионт, Ведущий врач в Livi, сказала:
«Распространенные симптомы рака мочевого пузыря могут включать кровь в моче, мочу темного цвета, потребность в частом мочеиспускании и боль, жжение при мочеиспускании и боль в нижних отделах мочевого пузыря».
Наиболее распространенным симптомом рака мочевого пузыря является кровь в моче, которая обычно безболезненна. Если вы заметили кровь в моче, даже если она появляется и исчезает, вам следует посетить своего врача общей практики, чтобы можно было выяснить причину.
«Медицинское название крови в моче — гематурия, и обычно это безболезненно. Вы можете заметить полосы крови в моче, или кровь может сделать мочу коричневой. Кровь не всегда заметна, и она может приходить и уходить».
Если рак мочевого пузыря достигает поздней стадии и распространяется, симптомы могут проявляться в другом месте.
«Если рак мочевого пузыря распространяется и достигает поздней стадии, вы можете испытывать; боли в области таза, боли в костях, потеря веса и отек ног».
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Рианна МикКлионт
Здоровье
Ведущий врач в Livi.
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