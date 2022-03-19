Врач Чернышова: кофе может вызывать истощение сердца и другие проблемы

«Чрезмерное потребление кофе каждый день может привести к истощению сердечной мышцы, так как излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений,», - заметила врач Чернышова в беседе с «Москва 24».

«Способен выводить калий и другие микро- и макроэлементы из организма», - сказала терапевт.