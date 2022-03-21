Кулинарные курсы улучшают психическое здоровье

«Улучшение качества питания людей может быть превентивной стратегией, позволяющей остановить или замедлить развитие психических проблем, ожирения и других нарушений обмена веществ», — отмечает она.

Умение готовить здоровую пищу полезно не только для физического, но и для психического здоровья. Такие данные получили ученые Университета Эдит Коуэн (ECU). В исследовании оценивалось влияние инициативы мобильных курсов кулинарии, которые проводились в период с 2016 по 2018 год.В общей сложности 657 участников прошли семинедельный курс приготовления здоровой пищи. В то же время ученые Института исследований питания ECU измерили влияние программы на уверенность участников в приготовлении пищи и самооценку психического здоровья, а также на их общую удовлетворенность приготовлением пищи и поведением, связанным с диетой.Исследователи обнаружили, что у тех, кто участвовал в программе, наблюдалось значительное улучшение общего состояния здоровья, психического здоровья и субъективной жизнеспособности сразу после программы, которая оставалась на прежнем уровне спустя полгода после завершения курса, по сравнению с контрольной группой.Также сообщалось об улучшении уверенности в приготовлении пищи, способности легко менять привычки питания и преодолевать барьеры образа жизни на пути к здоровому питанию. Ведущий исследователь доктор Джоанна Рис отмечет, что исследование показало важность диеты для психического здоровья.Результаты исследования представлены в журнале Frontiers in Nutrition.Ранее специалисты объяснили, почему клубнику нужно включать в свой привычный рацион