Кулинарные курсы улучшают психическое здоровье
Умение готовить здоровую пищу полезно не только для физического, но и для психического здоровья. Такие данные получили ученые Университета Эдит Коуэн (ECU). В исследовании оценивалось влияние инициативы мобильных курсов кулинарии, которые проводились в период с 2016 по 2018 год.
В общей сложности 657 участников прошли семинедельный курс приготовления здоровой пищи. В то же время ученые Института исследований питания ECU измерили влияние программы на уверенность участников в приготовлении пищи и самооценку психического здоровья, а также на их общую удовлетворенность приготовлением пищи и поведением, связанным с диетой.
Исследователи обнаружили, что у тех, кто участвовал в программе, наблюдалось значительное улучшение общего состояния здоровья, психического здоровья и субъективной жизнеспособности сразу после программы, которая оставалась на прежнем уровне спустя полгода после завершения курса, по сравнению с контрольной группой.
Также сообщалось об улучшении уверенности в приготовлении пищи, способности легко менять привычки питания и преодолевать барьеры образа жизни на пути к здоровому питанию. Ведущий исследователь доктор Джоанна Рис отмечет, что исследование показало важность диеты для психического здоровья.
«Улучшение качества питания людей может быть превентивной стратегией, позволяющей остановить или замедлить развитие психических проблем, ожирения и других нарушений обмена веществ», — отмечает она.
Результаты исследования представлены в журнале Frontiers in Nutrition.
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Джоанна Рис
Здоровье
Магистр в области питания и диетологии Университета Эдит Коуэн
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