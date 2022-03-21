Как не надо лечить цистит: предостережение врача-уролога

Врач-уролог Роман Лопатин поделился профессиональными советами о том, какие методы лечения цистита могут только навредить пациенту и усугубить ситуацию.







Специалист отмечает, что одна из самых главных проблем, с которыми ему приходится сталкиваться на практике, — это самолечение.

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«Цистит — воспаление слизистой мочевого пузыря, в большинстве случаев вызванное патогенными бактериями и чаще всего — кишечной палочкой. Основной метод лечения бактериального воспаления — антибиотик. Растительные препараты могут использоваться в составе комплексной терапии, но как единственный препарат — никогда», — поясняет врач.

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Очень часто, не желая идти к доктору, пациенты начинают лечиться тем, что им назначали от аналогичной проблемы когда-то. А потом сталкиваются с тем, что препарат не помогает. Доктор предупреждает: не нужно пить антибиотики по поводу и без! Это чревато тем, что микроорганизмы становятся устойчивыми к препаратам и просто перестают реагировать на него.

Также ни в коем случае не нужно принимать те лекарства, которые доктор выписал соседке, только потому что у нее такая же проблема.⠀У всех пациентов есть масса своих индивидуальных особенностей. То, что показано кому-то, может быть категорически противопоказано вам.Специалист отмечает, что многие пациенты не только сами назначают себе лечение, но и прерываю его, как только ушли острые болевые ощущения. В результате неполного курса терапии имеем регулярные обострения цистита.