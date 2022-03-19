Первая помощь при почечной колике: уролог рассказал, как действовать

Уролог Роман Лопатин поделился с читателями профессиональными советами о том, как помочь человеку, который страдает от приступов почечной колики.





Во-первых, стоит сразу отметить, как распознать почечную колику и не перепутать ее с другим недугом. Главные симптомы, по которым ее можно узнать, такие: болезненные ощущения в пояснице преимущественно с одной стороны, боль также может распространяться в паховую область и отдавать в зону половых органов.





В наиболее острых ситуациях, требующих незамедлительной помощи, вы можете наблюдать кровяную примесь в моче. Это верный признак того, что у больного почечная колика. Действовать нужно незамедлительно! Первым делом необходимо вызвать скорую помощь.

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«При данном диагнозе есть четкий алгоритм действий, в том числе в части назначения медикаментозной терапии. Согласно современным клиническим рекомендациям, назначаются препараты для купирования почечной колики и лекарства из группы адреноблокаторов. Но это уже компетенция врача», — отмечает доктор.

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Что можно сделать в домашних условиях? Снять острые болевые ощущения способна горячая ванна. Если такой возможности нет, необходимо хотя бы приложить грелку в области почки с болезненной стороны.





Эксперт отмечает, что даже если вам удалось самостоятельными усилиями купировать приступ и болезненные ощущения стали затухать, не стоит отказываться от консультации специалиста-уролога. Без устранения основной первопричины приступ колики может повториться.