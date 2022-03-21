Больная печень: 4 типа продуктов, которые нужно избегать для снижения риска рубцевания печени

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Больная печень: 4 типа продуктов, которые нужно избегать для снижения риска рубцевания печени

Жировая болезнь печени повреждает печень и мешает ей работать должным образом, но изменение образа жизни может предотвратить ее ухудшение. Когда дело доходит до диеты, первое место занимает четыре продукта, которые вы должны свести к минимуму, чтобы улучшить здоровье печени.

Было показано, что значительное снижение потребления определенных продуктов и напитков оказывает значительное положительное влияние на печень.

Это включает:
  • Добавленный сахар
  • Поваренная соль
  • Рафинированные углеводы
  • Насыщенный жир
Потребление слишком большого количества соли может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Рекомендуется ограничить потребление натрия до менее 2300 миллиграммов в день. Люди с высоким кровяным давлением должны ограничить потребление соли до 1500 мг в день.

Не менее важно воздерживаться от сладких продуктов. К ним относятся такие продукты, как конфеты, печенье, газированные напитки и фруктовые соки.
Эти продукты повышают уровень сахара в крови, что напрямую влияет на количество накопленного жира в печени.

British Liver Trust советует людям с НАЖБП может помочь замена продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как сливочное масло, жирные куски мяса, колбасы и вяленое мясо, на источники ненасыщенных жиров, такие как авокадо, оливковое масло, ореховое масло и жирная рыба. Вот почему средиземноморская диета ценится теми, кто хочет найти более простой способ не только улучшить здоровье печени, но и снизить уровень холестерина, снизить риск гипертонии и сохранить здоровье сердца.

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British Liver Trust

Здоровье

Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена ​​на здоровье печени.

Теги : жировая болезнь печени, НАЖБП, вредные продукты