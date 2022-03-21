Больная печень: 4 типа продуктов, которые нужно избегать для снижения риска рубцевания печени
Жировая болезнь печени повреждает печень и мешает ей работать должным образом, но изменение образа жизни может предотвратить ее ухудшение. Когда дело доходит до диеты, первое место занимает четыре продукта, которые вы должны свести к минимуму, чтобы улучшить здоровье печени.
Было показано, что значительное снижение потребления определенных продуктов и напитков оказывает значительное положительное влияние на печень.
Это включает:
- Добавленный сахар
- Поваренная соль
- Рафинированные углеводы
- Насыщенный жир
Не менее важно воздерживаться от сладких продуктов. К ним относятся такие продукты, как конфеты, печенье, газированные напитки и фруктовые соки.
Эти продукты повышают уровень сахара в крови, что напрямую влияет на количество накопленного жира в печени.
British Liver Trust советует людям с НАЖБП может помочь замена продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как сливочное масло, жирные куски мяса, колбасы и вяленое мясо, на источники ненасыщенных жиров, такие как авокадо, оливковое масло, ореховое масло и жирная рыба. Вот почему средиземноморская диета ценится теми, кто хочет найти более простой способ не только улучшить здоровье печени, но и снизить уровень холестерина, снизить риск гипертонии и сохранить здоровье сердца.
Ранее Медикфорум писал о том, как убрать жир на животе.
British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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