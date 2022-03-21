Последствия приема аспирина: 4 ощущения, которые указывают на язву желудка
Слишком частый прием аспирина может поспособствовать развитию язвы желудка.
Доступный без рецепта аспирин (ацетилсалициловая кислота) является повседневным болеутоляющим средством, используемым при различных заболеваниях, от зубной боли до гриппоподобных симптомов. Однако медики напоминают: аспирин может вызывать язву желудка или кишечника, особенно если принимать его в течение длительного времени или в больших дозах.
Язва желудка представляет собой открытую язву, которая развивается в слизистой оболочке пищеварительного органа. Врачи обращают внимание на то, что при наличии язвы желудка человек может испытывать одно или все четыре из следующих ощущений:
- Расстройство желудка.
- Изжога.
- Тошнота и рвота.
- Боль.
Изжога. Ей свойственно ощущение жжения в груди, вызванное движением желудочной кислоты к горлу.
Боль. Чаще всего при язве желудка в животе развивается «жгучая или грызущая боль».
«Язвенная боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов и часто начинается в течение нескольких часов после еды».
Если вы испытываете стойкие симптомы язвы желудка, обязательно посетите терапевта. Оперативно обратиться к медикам следует, если боль в животе неуклонно усиливается, а также возникает темный, липкий, дегтеобразный стул, или в какой-то момент активизируется рвота с кровью, которая может быть ярко-красной или темно-коричневой, зернистой на вид, похожей на кофейную гущу.
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