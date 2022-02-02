Последствия приема обезболивающих: 5 ощущений, предупреждающих о язве желудка
Повреждение слизистой желудка и развитие язвы является одним из последствий приема обезболивающих лекарств, напоминают врачи.
Обычно в быту мы используем для снятия боли противовоспалительные препараты, известные как НПВП: среди них – ибупрофен, аспирин, диклофенак. Многие люди, принимая их, не ощущают побочных эффектов, однако у некоторых может развиться язва желудка.
Язва желудка представляет собой рану, возникшую в слизистой оболочке этого органа. Ее характерным симптомом является ощущение «жжения», возникающее в желудке после еды (прежде всего, после продуктов, содержащих в своем составе кислоты, острых блюд). Подобное чувство может длиться от нескольких минут до нескольких часов и различается своей интенсивностью – иногда боль может быть настолько сильной, что человек просыпается ночью.
Медики назвали пять ощущений, которые могу указывать на возникшую язву желудка.
- Жгучая боль в животе.
- Расстройство желудка.
- Изжога.
- Потеря аппетита.
- Общее плохое болезненное состояние.
Пострадавший может испытывать тошноту, способную приводить к физической рвоте, хотя и не всегда.
Человек с язвой желудка может терять вес, не добиваясь этого.
Неприятные симптомы язвы могут обостряться при стрессе, употреблении алкоголя, курении.
Обращение к врачу. Подозревая у себя язву желудка, обратитесь к врачу. Если она действительно будет диагностирована (особенно если язва возникла как последствие приема обезболивающих), то специалист назначит курс лечения с использованием специальных препаратов. Заживление язвы желудка может занять до шести недель.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, указывающих на воспаление поджелудочной железы (панкреатит).
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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