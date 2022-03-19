Ученые: питье воды может усилить подверженность раку кишечника
Употребление воды считается полезной привычкой, однако качество питьевой воды сегодня таково, что ученые начинают говорить о повышенном риске рака, в частности, рака толстой кишки.
Турецкий онколог, профессор Угур Джошкун сообщил в интервью, что парадоксальным образом питье воды может навредить человеческому организму. Питье воды может усилить подверженность раку кишечника, и эта связь объясняется присутствием в ней загрязнителей.
«Повышенный уровень определенных веществ в воде провоцирует возникновение рака толстой кишки. В частности, усугублять риск колорекатльного рака может повышенный уровень нитратов в потребляемой воде», -заметил доктор Джошкун.
Онколог сослался на результаты исследования, которые были опубликованы журналом Environmental Research. Проводившаяся в Новой Зеландии работа ученых показала: более 3 процентов случаев колоректального рака в стране связаны с чрезмерным содержанием в воде нитратов.
Как в воду проникают нитраты?
«Используемые в сельскохозяйственных районах химические удобрения, пестициды, а также животноводческие угодья могут становиться причиной загрязнения грунтовых вод. Особенно интенсивное накопление нитратов в почве и воде вызывают азотные удобрения», - поделился ученый.
Профессор заметил, что организм обладает определенными ресурсами для борьбы с этими веществами, но его антиоксидантная защита может ослабевать, и тогда нитраты могут становиться канцерогенами. Дополнительно профессор Угур Джошкун отметил, что нитратные соединения в большом количестве содержатся в переработанных мясных продуктах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют появлению камней в почках.
Угур Джошкун (Uğur Coşkun)
ЗОЖ
специалист в области медицинской онкологии, профессор
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