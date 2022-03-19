Ученые: питье воды может усилить подверженность раку кишечника

«Повышенный уровень определенных веществ в воде провоцирует возникновение рака толстой кишки. В частности, усугублять риск колорекатльного рака может повышенный уровень нитратов в потребляемой воде», -заметил доктор Джошкун.

«Используемые в сельскохозяйственных районах химические удобрения, пестициды, а также животноводческие угодья могут становиться причиной загрязнения грунтовых вод. Особенно интенсивное накопление нитратов в почве и воде вызывают азотные удобрения», - поделился ученый.