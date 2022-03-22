Ковид или сезонная аллергия: по каким симптомам их можно различить
Кашель, чихание, выделения из носа – симптомы ковида и сезонной аллергии могут во многом перекликаться и даже быть идентичными.
Симптомы корнавирусной инфекции включают насморк и чихание, поэтому с первого взгляда действительно очень трудно бывает отличить аллергию на пыльцу (она же сенная лихорадка или поллиноз) от «короны». На что же советуют обращать внимание врачи?
Эти симптомы предполагают аллергию. Аллергический ринит, возникающий в ответ на пыльцу, – это, в сущности, воспаление слизистой оболочки носа. Триггерами могут быть, например, клещи домашней пыли, а также пыльца деревьев и трав. В основном сенная лихорадка очень индивидуальна, практически каждый страдающий ею человек по-разному реагирует на разную пыльцу. Если говорить о каких-то общих симптомах, то они следующие.
- Слезотечение, зуд глаз (возможно, опухшие веки).
- Насморк.
- Приступы чихания.
- Першение в горле, небе.
- Кожные реакции.
- Иногда у пострадавших возникает кашель, который может перерастать в аллергическую астму.
- Больное горло.
- Ночной пот.
- Головная боль.
- Потеря аппетита.
- Трудности с глотанием.
- Сухой кашель.
- Сбивчивое дыхание.
- Боли и ломота в теле.
- Насморк.
- Усталость.
- Нарушения обоняния и вкуса.
- Лихорадка.
Самое важное различие между поллинозом и ковидом: при коронавирусе симптомы появляются не внезапно, а нарастают постепенно, и между их проявлениями нет пауз. Кроме того, заражаясь коронавирусом, вы чувствуете себя болезненно или по-настоящему плохо, тогда как при аллергии приходится иметь дело только с раздражающими побочными эффектами.
В любом случае наиболее точно установить, произошло ли заражение, помогает тест.
Обратите внимание: маски защищают от пыльцы. Согласно исследованию, проведенному на эту тему в 2021 году, не имеет значения, хирургическая это маска или маска с клапаном они одинаково эффективны для защиты аллергиков от раздражающегося действия пыльцы. Главное – не носить подмокшую маску.
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