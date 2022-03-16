Сезонная аллергия: 9 симптомов, которые могут возникнуть уже сегодня
Сезон аллергии, известной как сенная лихорадка или поллиноз, еще толком не наступил, но некоторые неприятные симптомы вы уже вполне можете почувствовать.
Сезонный аллергический ринит возникает как реакция организма на пыльцу цветущих растений. У некоторых людей проявляются легкие симптомы поллиноза, в то время как у других аллергическая реакция проявляется настолько сильно, что это влияет на качество их жизни.
Когда начинается сезон аллергии? Наступление сезона сенной лихорадки во всем мире различается в зависимости от того, какие растения выделяют пыльцу, и в каком месяце это происходит. Также свое влияние оказывают температура воздуха, осадки
По словам специалистов, большинство людей страдают аллергией на пыльцу трав, сезоном которой являются несколько месяцев, примерно от середины весны и до глубокой осени. Интенсивность симптомов такой аллергии зависит от количества пыльцы в воздухе – самые острые из них проявляются после контакта с аллергеном.
Симптомы. Некоторые симптомы поллиноза самые чувствительные к пыльце люди могут ощущать уже сегодня.
Что именно может возникать.
- Зуд глаз и горла.
- Чихание.
- Насморк, обильное течение из носа.
- Слезотечение, красные глаза (аллергический конъюнктивит).
- Головные боли.
- Заблокированные пазухи.
- Сбивчивое дыхание.
- Усталость.
- Ощущение стекания слизи по задней стенке глотки.
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