Новая волна Омикрона из-за варианта BA.2: пациенты называют 5 основных признаков
Рост случаев заболевания коронавирусным штаммом Омикрон, вызванный его новым вариантом BA.2, отмечается сегодня в разных регионах мира, эксперты прогнозируют новую волну.
Специалисты все увереннее говорят о том, что новая волна Омикрона из-за его варианта BA.2 становится доминирующей. Новую версию ковида характеризуют как суперзаразную – считается, что подвариант BA.2 на 60 процентов более заразен, чем исходный штамм коронавируса , и на 25 процентов более заразен, чем первый вариант штамма Омикрон.
В связи с тем, что число случаев заражения снова растет, каковы наиболее распространенные симптомы? На сегодня поиски медиков определили пять наиболее распространенных симптомов, которые похожи на обычную простуду. Пять основных признаки были идентифицированы благодаря данным приложения Zoe Covid, разработанного группой специалистов из Королевского колледжа Лондона под руководством профессора Тима Спектора. Пользуясь им, сами заболевшие пациенты называли свои симптомы инфекции.
Итак, вот пять ключевых признаков заражения.
- Насморк.
- Головная боль.
- Усталость.
- Боль в горле.
- Чихание.
- Постоянный кашель.
- Хриплый голос.
- Озноб.
- Необычные боли в суставах.
- Лихорадка.
- Головокружение.
- Мозговой туман.
- Болезненность глаз.
- Изменение обоняния.
- Боль в пояснице.
- Необычная мышечная боль.
- Опухшие железы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были названы признаки перенесенного «стелс-омикрона», как еще называют новый вариант BA.2.
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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