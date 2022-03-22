Одышка опасна при сердечном приступе: какие признаки также не следует игнорировать

«Сбивчивое дыхание или одышка может быть признаком острого сердечно-сосудистого поражения, ведущего к меньшей выживаемости, чем типичный симптом инфаркта в виде грудинной боли», - заявили авторы работы, научные специалисты из больницы Брага (Braga Public Hospital).

Ощущение давления или тяжести в груди.

Неприятные, сдавливающие, болевые ощущения, иррадиирующих в одну или обе руки, шею или челюсть.

Боль в верхней части живота

Временная потеря сознания.

Состояние необъяснимого сильного волнения, паники.

Сильная потливость.