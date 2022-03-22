Одышка опасна при сердечном приступе: какие признаки также не следует игнорировать
Согласно исследованию, одышка как признак сердечного приступа связана с меньшей выживаемостью пациентов, чем, например, другой симптом, такой как боль в груди.
Обычно, говоря о сердечном приступе, медики называют его ключевым признаком боль в груди. Но исследование ученых их Португалии показало, что в обстоятельствах возникшего инфаркта другой его симптом – одышка – является более опасным проявлением нарушения, и игнорировать ее ни в коем случае не следует.
«Сбивчивое дыхание или одышка может быть признаком острого сердечно-сосудистого поражения, ведущего к меньшей выживаемости, чем типичный симптом инфаркта в виде грудинной боли», - заявили авторы работы, научные специалисты из больницы Брага (Braga Public Hospital).
Ученые установили: среди пациентов с сердечным приступом, которые испытывают как основной симптом одышку, в течение последующего после инфаркта года выживают 76 процентов. Среди пациентов с болью в груди – 94 процента.
Также специалисты отмечают, что одышка в качестве ключевого признака сердечного приступа более распространена у женщин, пожилых людей, а также людей с гипертонией, диабетом, заболеваниями почек и легких. Помимо одышки, они при инфаркте могут ощущать необычайно сильную усталость.
По словам ученых, их данные подтверждают, что наиболее опасные формы сердечных приступов могут не иметь «классической» симптоматики в виде болевых ощущений в области грудины. Они рекомендуют людям обращаться за неотложной медицинской помощью, если они испытывают длительную одышку или сильную усталость, не связанную с физическими нагрузками. Говоря о других возможных признаках инфаркта, которые не следует игнорировать, эксперты перечислили следующие состояния.
- Ощущение давления или тяжести в груди.
- Неприятные, сдавливающие, болевые ощущения, иррадиирующих в одну или обе руки, шею или челюсть.
- Боль в верхней части живота
- Временная потеря сознания.
- Состояние необъяснимого сильного волнения, паники.
- Сильная потливость.
Оставить комментарий