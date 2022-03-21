Кардиолог Кореневич: 3 продукта могут вредить сердцу и сосудам сильнее колбасы

«по праздникам можно позволить себе и колбасу, и жирное мясо, закуски из сала, холодец и прочие продукты, которые явно не в списке самых полезных, – однако важно знать меру».

«Сахар тот самый продукт, от которого стоит постепенно уходить», - дала совет кардиолог.