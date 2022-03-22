Экранное время связали с проблемами поведения у детей
Новый систематический обзор и метаанализ, представленный в журнале JAMA Psychiatry, показал, что существует небольшая, но значимая корреляция между временем, которое проводится перед экраном, и проблемами поведения у детей в возрасте 12 лет и младше.
Рэйчел Эйрих из Университета Калгари в Альберте, Канада, и ее коллеги провели систематический обзор литературы. Они выявили исследования, оценивающие связь между продолжительностью экранного времени и поведенческими проблемами у детей (12 лет и младше).
Основываясь на 87 исследованиях (почти 160 тыс. участников), ученые обнаружили, что увеличение экранного времени имело небольшую, но значимую корреляцию с агрессией и невнимательностью, а также с тревогой и депрессией.
«Наше исследование выявило важную связь между экранным временем и проблемами поведения», — отмечают авторы.
Ранее ученые нашли родительский ген, влияющий на поведение детей.
Рэйчел Эйрих
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Докторант факультета психологии Университета Калгари
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