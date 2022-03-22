Частое вздутие живота сигналит о сердечной недостаточности

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Сердечная недостаточность может проявляться вздутием живота

Застойная сердечная недостаточность (ЗСН) — серьезное заболевание, при котором сердце не перекачивает кровь должным образом. Многим кажется, что признаком ЗСН должна быть одышка или болезненность в области груди. Однако есть специфические симптомы, которые можно принять за проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, вздутие живота.

ЗСН из-за плохой перекачки крови приводит к накоплению жидкости в организме. Она может просачиваться в брюшную полость, вызывая вздутие живота. Заподозрить ЗСН можно, если к вздутию живота присоединяется:
  • постоянный кашель или свистящее дыхание;
  • одышка;
  • учащенное или нерегулярное сердцебиение;
  • утомляемость;
  • тошнота;
  • отсутствие аппетита;
  • спутанность сознания;
  • отек ног или лодыжек;
  • нарушение когнитивных процессов.
Специалисты клиники Мэйо отмечают, что в случае сердечной недостаточности камеры сердца не наполняются между ударами так, как должны. В результате желудочки растягиваются, что не позволяет сердцу работать эффективно.

Ранее ученые объяснили, у каких молодых людей вероятно будут проблемы с сердцем.

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