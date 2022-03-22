Частое вздутие живота сигналит о сердечной недостаточности
Застойная сердечная недостаточность (ЗСН) — серьезное заболевание, при котором сердце не перекачивает кровь должным образом. Многим кажется, что признаком ЗСН должна быть одышка или болезненность в области груди. Однако есть специфические симптомы, которые можно принять за проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, вздутие живота.
ЗСН из-за плохой перекачки крови приводит к накоплению жидкости в организме. Она может просачиваться в брюшную полость, вызывая вздутие живота. Заподозрить ЗСН можно, если к вздутию живота присоединяется:
- постоянный кашель или свистящее дыхание;
- одышка;
- учащенное или нерегулярное сердцебиение;
- утомляемость;
- тошнота;
- отсутствие аппетита;
- спутанность сознания;
- отек ног или лодыжек;
- нарушение когнитивных процессов.
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