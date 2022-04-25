Два желудочных сигнала проблем с сердцем
Одышка, стеснение в груди, боль в руке или плече — все это классические симптомы сердечного приступа. Однако порой проблемы с сердцем могут проявляться самым неожиданным образом, например, симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. Кишечник связан со многими аспектами здоровья человека, поэтому вполне логична и его связь с сердцем.
«Микробиом кишечника — один из крупнейших и наиболее важных микробиомов в организме», — объясняет Махмуд Кара, доктор медицинских наук. «Кишечник содержит миллионы нейронов, которые взаимодействуют с другими частями тела, помимо пищеварительного тракта».
ИзжогаБольшинство хотя бы раз в жизни сталкивалось с изжогой. Это неприятное ощущение жжения в груди или желудке, которое иногда сопровождается кислотным рефлюксом. Вызывать изжогу может употребление жирной или острой пищи, сон в определенных положениях и поздние перекусы. Но возникает она и при проблемах с сердцем.
Недостаточный приток крови к сердцу может привести к боли в груди, похожей на дискомфорт от несварения. Почти половина случаев обращений в больницу с тяжелой изжогой оказываются связаны с сердечными проблемами.
Так как же понять, обычная ли это изжога? Американская кардиологическая ассоциация объясняет, что боль в груди от сердечного приступа длится несколько минут, а иногда пропадает и появляется вновь. Дополнительно к этому может присутствовать неприятное давление.
ВздутиеВздутие живота часто возникает после чрезмерного употребления пищи и питья, но на самом деле его причиной может быть сердечная недостаточность. Речь идет о застойном варианте болезни. Застойная сердечная недостаточность (ЗСН) может вызвать скопление крови в груди, которая затем просачивается в желудок. Результат — вздутие живота.
Если одновременно с этим присутствует свистящее дыхание, одышка, отек ног и/или нерегулярное сердцебиение, скорее всего, речь идет о сердечной недостаточности.
Ранее врачи объяснили, о каком хроническом заболевании сигналят мушки в глазах.
Махмуд Кара
Здоровье
Доктор медицинских наук
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