Два желудочных сигнала проблем с сердцем

«Микробиом кишечника — один из крупнейших и наиболее важных микробиомов в организме», — объясняет Махмуд Кара, доктор медицинских наук. «Кишечник содержит миллионы нейронов, которые взаимодействуют с другими частями тела, помимо пищеварительного тракта».

Изжога

Вздутие