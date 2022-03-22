Доказано, что семена чиа оказывают «благотворное влияние на сердце и сосуды»
Доказано, что включение в рацион определенных видов продуктов оказывает благотворное влияние на здоровье. Семена чиа содержат несколько компонентов, которые могут помочь улучшить здоровье сердца, ускорить потерю веса, снизить уровень сахара в крови и положительно повлиять на продолжительность жизни.
По данным Школы общественного здравоохранения, семена чиа содержат кверцетин, антиоксидант, который может снизить риск развития ряда заболеваний, включая болезни сердца.
Семена также богаты клетчаткой, которая может помочь снизить высокое кровяное давление и, в свою очередь, снизить риск развития сердечных заболеваний.
Фактически, всего две столовые ложки семян чиа содержат в два раза больше антиоксидантов, чем черника, обеспечивают 20 процентов белка, содержат в три раза больше железа, чем шпинат, и содержат на 64 процента больше калия, чем бананы, что делает их основным продуктом для тех, кто хочет продлить свою жизнь. в легкий путь.
содержат несколько компонентов, которые при употреблении в составе сбалансированной, богатой растениями диеты могут
«Особый интерес исследователей представляет высокое содержание альфа-линоленовых (ALA) жирных кислот в семенах чиа. В исследованиях на животных и людях омега-3 жирные кислоты показали благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы».
Потеря веса
Несмотря на свой крошечный размер, семена чиа очень питательны. Они богаты клетчаткой, белком, омега-3 жирными кислотами и различными микроэлементами.
Клетчатка и белок в семенах чиа могут принести пользу тем, кто пытается похудеть. Большая часть клетчатки в семенах чиа — это которая поглощает воду, становится гелеобразной и расширяется в желудке. Это действие помогает замедлить пищеварение и помочь вам чувствовать себя сытым после еды.
Снижение риска диабета
Исследования, изучающие влияние семян чиа на контроль уровня сахара в крови у животных, показали улучшение резистентности к инсулину. Это было подтверждено аналогичным клиническим исследованием , опубликованным в Национальной библиотеке здравоохранения. Исследование показало, что семена чиа эффективно снижают уровень глюкозы в крови.
«Гибкость в использовании как молотых, так и целых семян может облегчить добавление и приемлемость в качестве пищевой добавки».
Ранее Медикфорум писал о признаках высокого холестерина.
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Здоровье
Школа работает над тем, чтобы защитить миллионы людей во всем мире от болезней и травм, проводя новые исследования, применяя знания в этой области и обучая будущих лидеров общественного здравоохранения.
Оставить комментарий