Доказано, что семена чиа оказывают «благотворное влияние на сердце и сосуды»

«Особый интерес исследователей представляет высокое содержание альфа-линоленовых (ALA) жирных кислот в семенах чиа. В исследованиях на животных и людях омега-3 жирные кислоты показали благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы».

Потеря веса

Снижение риска диабета

«Гибкость в использовании как молотых, так и целых семян может облегчить добавление и приемлемость в качестве пищевой добавки».