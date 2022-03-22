Острая еда вредна для пожилых - может повысить риск слабоумия
Деменция — это термин, используемый для описания группы симптомов, влияющих на память, мышление и социальные способности настолько сильно, что они мешают вашей повседневной жизни. Это не конкретное заболевание, но несколько заболеваний могут вызывать деменцию. Исследование обнаружило удивительный тип пищи, который для людей без избыточного веса может подвергнуть их риску развития дегенеративного состояния мозга.
15-летнее исследование 4582 взрослых китайцев в возрасте старше 55 лет обнаружило доказательства более быстрого снижения когнитивных функций у тех, кто постоянно ел более 50 граммов чили в день. Снижение памяти было еще более значительным, если любители чили были стройными.
Исследование, проведенное доктором Зумином Ши из Катарского университета, показало, что у тех, кто потреблял более 50 граммов перца чили в день, риск ухудшения памяти и когнитивных функций почти в два раза выше.
«В наших предыдущих исследованиях было обнаружено, что потребление чили полезно для массы тела и артериального давления. Однако в этом исследовании мы обнаружили неблагоприятное воздействие на когнитивные функции пожилых людей», — сказал доктор Зумин.
Для целей исследования команда включила как свежий, так и сушеный перец чили в список потребляемых продуктов, но исключила из своих подсчетов сладкий стручковый перец (также известный как болгарский перец) и черный перец.
Результаты показали, что у участников исследования старше 55 лет, которые съедали более 50 граммов перца чили каждый день, риск снижения когнитивных функций, проблем с памятью и деменции почти удвоился. Данные также показали, что более худые участники с большей вероятностью страдали от потери памяти, если они придерживались диеты, богатой острой пищей.
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Зумин Ши
Здоровье
Профессор в Qatar University.
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