Дефицит витамина B12: ваши почки могут быть нездоровыми
В некоторых случаях дефицит витамина В12 означает определенное ухудшение в состоянии почек, они могут подвергаться пернициозной анемии.
Когда у человека возникает дефицит витамина B12, это означает, что у него развиваются большие эритроциты, которые не могут функционировать должным образом. В некоторых случаях это может быть результатом нездорового состояния почек.
Состояние, известное как пернициозная анемия, может оказаться причиной дефицита B12 – это аутоиммунное нарушение, поражающее желудок. Иммунная система атакует клетки желудка, вырабатывающие внутренний фактор, из-за чего тело не может усваивать витамин D. Особая проблема пернициозной анемии заключается в том, что ее собственная причина неизвестна. В свою очередь, медицинские наблюдения показывают, что к аномалии бывают склонны женщины старше 60 лет, а также люди с аутоиммунными заболеваниями – витилиго или болезнью Аддисона.
Болезнь Аддисона – редкое заболевание, поражающее надпочечники; две железы на почках. Нездоровые железы не производят достаточно гормонов кортизола или альдостерона.
Симптомы болезни Аддисона включают
- Отсутствие энергии или мотивации.
- Мышечная слабость.
- Плохое настроение.
- Потеря аппетита.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Повышенная жажда.
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