Дефицит витаминов группы В: симптомы, которых лучше не допускать
Существуют различные виды витамина В, которые необходимы организму, и недостаточный уровень любого из них может значительно влиять на тело и здоровье. Портал MedikForum.ru пишет о симптомах, которые указывают на дефицит витаминов группы В, и которых лучше не допускать.
Витамин В12 (кобаламин). Среди различных типов витаминов группы В, по-видимому, наиболее важным является витамин В12: он необходим для широкого спектра функций, включая выработку эритроцитов, неврологическую функцию, синтез ДНК и поддержание здоровья сердца. Дефицит витамина B12 может быть связан с недостаточным потреблением рыбы, мяса, птицы, яиц, субпродуктов, а также нарушениями пищеварения.
Симптомы проявления дефицита витамина В12 включают следующие явления:
- усталость,
- слабые мышцы,
- запор и плохой аппетит,
- онемение или покалывание в руках и ногах,
- плохая память или концентрация,
- плохо заживающие раны.
При дефиците этого витамина, могут проявлять такие признаки, как:
- трещинки в уголках рта,
- раздутый язык,
- депрессия,
- слабая иммунная система,
- раздражительность
Симптомы дефицита витамина В1 могут быть следующими:
- потеря веса,
- когнитивные проблемы,
- слабые мышцы,
- сердечно-сосудистые нарушения.
При нехватке рибофлавина могут возникнуть такие симптомы, как
- гипотиреоз,
- кожные заболевания,
- отек рта и горла,
- потрескавшиеся губы,
- выпадение волос,
- бесплодие,
- красные, зудящие глаза или катаракта,
- проблемы с печенью,
- малокровие.
Люди, которые страдают от дефицита витамина B3, могут проявлять следующие признаки и симптомы:
- когнитивные проблемы,
- усталость,
- депрессия,
- головные боли,
- кожные заболевания,
- диарея.
Вот некоторые симптомы, которые могут проявиться при дефиците витамина B9:
- малокровие,
- плохая концентрация,
- перепады настроения,
- головные боли
- изменения кожи, волос или ногтей.
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