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Дефицит витаминов группы В: симптомы, которых лучше не допускать

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Существуют различные виды витамина В, которые необходимы организму, и недостаточный уровень любого из них может значительно влиять на тело и здоровье. Портал MedikForum.ru пишет о симптомах, которые указывают на дефицит витаминов группы В, и которых лучше не допускать.

Витамин В12 (кобаламин). Среди различных типов витаминов группы В, по-видимому, наиболее важным является витамин В12: он необходим для широкого спектра функций, включая выработку эритроцитов, неврологическую функцию, синтез ДНК и поддержание здоровья сердца. Дефицит витамина B12 может быть связан с недостаточным потреблением рыбы, мяса, птицы, яиц, субпродуктов, а также нарушениями пищеварения.

Симптомы проявления дефицита витамина В12 включают следующие явления:
  • усталость,
  • слабые мышцы,
  • запор и плохой аппетит,
  • онемение или покалывание в руках и ногах,
  • плохая память или концентрация,
  • плохо заживающие раны.
Витамин В6 (пиридоксин). Витамин B6 важен для расщепления белков, углеводов и липидов, а также для укрепления иммунной системы. В дополнение к этому, витамин B6 участвует в поддержании функций мозга и остальной нервной системы, необходимых для производства гормонов и нейротрансмиттеров, в том числе серотонина, норэпинефрина и мелатонина.

При дефиците этого витамина, могут проявлять такие признаки, как:
  • трещинки в уголках рта,
  • раздутый язык,
  • депрессия,
  • слабая иммунная система,
  • раздражительность
Витамин В1 (тиамин). Необходим для здоровья клеток и выработки энергии, играет ключевую роль в поддержании нервных, мышечных и сердечных функций. Витамин B1 может быть получен из различных источников пищи, но все же растительные продукты содержат меньше тиамина по сравнению с мясом и морепродуктами.

Симптомы дефицита витамина В1 могут быть следующими:
  • потеря веса,
  • когнитивные проблемы,
  • слабые мышцы,
  • сердечно-сосудистые нарушения.
Витамин В2 (рибофлавин). Как и витамин B1 он также играет важную роль в здоровье клеток, функционирует как антиоксидант. Продукты, которые богаты этим питательным веществом, включают яйца, субпродукты, грибы, говядину, птицу, зеленые овощи.

При нехватке рибофлавина могут возникнуть такие симптомы, как
  • гипотиреоз,
  • кожные заболевания,
  • отек рта и горла,
  • потрескавшиеся губы,
  • выпадение волос,
  • бесплодие,
  • красные, зудящие глаза или катаракта,
  • проблемы с печенью,
  • малокровие.
Витамин В3 (ниацин). Витамин B3 участвует в регуляции уровня холестерина и триглицеридов, его особенно важно получать в достаточном количестве при метаболических нарушениях, диабете и ожирении. Как и другие витамины группы В, ниацин можно получить из домашней птицы, говядины и морепродуктов.

Люди, которые страдают от дефицита витамина B3, могут проявлять следующие признаки и симптомы:
  • когнитивные проблемы,
  • усталость,
  • депрессия,
  • головные боли,
  • кожные заболевания,
  • диарея.
Витамин В9 (фолиевая кислота). В отличие от других витаминов группы В фолиевой кислоты содержится больше в растительных продуктах, таких как зеленые листовые овощи, фрукты и орехи (впрочем, в мясе, морепродуктах, птице и яйцах она имеется тоже).

Вот некоторые симптомы, которые могут проявиться при дефиците витамина B9:
  • малокровие,
  • плохая концентрация,
  • перепады настроения,
  • головные боли
  • изменения кожи, волос или ногтей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему взрослым людям нужно обязательно употреблять продукты с витамином В3.
Теги : витамины

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