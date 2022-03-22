Бляшки в сонных артериях: врач Фаррахов назвал признаки опасного нарушения

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рука на груди

По словам терапевта Марата Фаррахова, накопление атеросклеротических бляшек в сонных артериях повышает риск инсульта.

Врач терапевт рассказал в интервью, что сонные артерии обеспечиваютпоступление крови к головному мозгу. Появление в них бляшек может ухудшать кровоснабжение мозга вплоть до его блокировки, что делает человека подверженным инсульту.

Формированию и накоплению атеросклеротических бляшек способствует высокий уровень холестерина.

«Такие бляшки с возрастом появляются у многих. В особой группе риска – курильщики, люди с повышенным уровнем холестерина, диабетики и гипертоники», - поделился терапевт с веб-изданием «Доктор Питер».

Фаррахов добавил, что возникновение в сонных артериях атеросклеротических бляшек – это сигнал того, что бляшками наверняка поражены и коронарные сосуды. В этом случае многократно возрастет вероятность того, что случится инфаркт миокарда.

«Симптомы появления бляшек часто путают с остеоходрозом и списывают на проблемы со спиной», - уточнил терапевт Марат Фаррахов.

Медик перечислил симптомы, которые могут указывать на существующие в артериях бляшки.
  • Давящая боль в груди.
  • Чувство нехватки воздуха.
  • Внезапные проблемы со зрением.
  • Проблемы с концентрацией внимания, рассеяность.
  • Шаткая походка, нарушение координации.
  • Боль в ногах при ходьбе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки высокого холестерина становятся заметными в ногах.
Марат Фаррахов
Марат Фаррахов
Здоровье
врач-терапевт
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