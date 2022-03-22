Бляшки в сонных артериях: врач Фаррахов назвал признаки опасного нарушения

«Такие бляшки с возрастом появляются у многих. В особой группе риска – курильщики, люди с повышенным уровнем холестерина, диабетики и гипертоники», - поделился терапевт с веб-изданием «Доктор Питер».

«Симптомы появления бляшек часто путают с остеоходрозом и списывают на проблемы со спиной», - уточнил терапевт Марат Фаррахов.

Давящая боль в груди.

Чувство нехватки воздуха.

Внезапные проблемы со зрением.

Проблемы с концентрацией внимания, рассеяность.

Шаткая походка, нарушение координации.

Боль в ногах при ходьбе.