Соевые отходы помогут в борьбе с ожирением

«Наши результаты показывают, что ферментированная окара помогает смягчить вредное воздействие диеты с высоким содержанием жиров и потенциально может включаться в рацион пациентов с ожирением, которым трудно сразу изменить образ жизни», - отмечает доктор Ли.

Международная группа ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре и Университета Васэда в Японии обнаружила, что ферментированные соевые отходы, или окара, могут улучшить метаболизм жиров и смягчить последствия ожирения, вызванного диетой.Результаты лабораторных экспериментов ученые представили в журнале Metabolites. Исследователи посадили мышей на диету с высоким содержанием жиров. По прошествии трех недель, мыши, в чьей диете дополнительно была ферментированная окара, набирали меньшую массу тела и имели более низкие уровни жира и холестерина.Ученые отмечают, что каждый год производится 14 миллионов тонн окары, а почти треть населения мира страдает от избыточного веса или ожирения. Интеграция ферментированной окары в рацион человека может одновременно решить проблемы здоровья и пищевых отходов.Доктор Кен Ли, старший преподаватель Школы физико-математических наук Наньянского технологического университета и соавтор статьи, отмечает, что используя процесс, аналогичный производству мисо и соевого соуса, можно ферментировать окару.Ранее специалисты объяснили, какой фактор повышает риск инсульта в четыре раза