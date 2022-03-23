Статины могут вызвать мерцательную аритмию — симптомы побочного эффекта
С момента своего изобретения статины привлекли большое внимание в медицинских кругах благодаря своей способности предотвращать сердечные осложнения. Исследования показали, что, предотвращая накопление жировых бляшек в артериях, препарат может ежегодно предотвращать тысячи сердечных приступов. Однако многие избегают лечения статинами, опасаясь нежелательных побочных эффектов.
Согласно одному тематическому исследованию, один серьезный побочный эффект может вызвать ощущение удара или трепетания в груди.
Авторы раннего отчета подробно описали случай 61-летнего мужчины, у которого развилась фибрилляция предсердий через две недели после введения симвастатина.
Больной выздоровел в течение трех дней после отмены препарата, и его сердце восстановило синусовый ритм. Синусовый ритм — это термин, обозначающий нормальное сердцебиение с частотой от 60 до 100 ударов в минуту.Время приступа транзиторной фибрилляции предсердий заставило исследователей полагать, что приступ был тесно связан с введением препарата. По данным Harvard Health:
«Статины снижают выработку липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина, блокируя фермент в печени, который помогает вырабатывать холестерин. Высокий уровень ЛПНП может привести к накоплению бляшек в артериях, что может блокировать кровоток и повышать риск сердечного приступа или инсульта».
Мышечная боль, темная моча и желтуха тесно связаны с приемом препарата, но платформа здравоохранения RXlist подтверждает, что ФП также может возникать при приеме симвастатина.
«Обратитесь к своему врачу, если у вас есть серьезные побочные эффекты зокора (симвастатина), включая [...] мерцательную аритмию».
Врачи определяют мерцательную аритмию как «заболевание сердца, которое вызывает нерегулярный и часто аномально быстрый сердечный ритм». При мерцательной аритмии люди, как правило, испытывают значительно большее количество сердечных сокращений в минуту. Это может вызвать головокружение, одышку и усталость, но наиболее очевидным признаком является ощущение трепетания или ударов в груди, которое может вызвать тревогу.
Ранее Медикфорум писал о признаках высокого холестерина.
Harvard Health
Здоровье
Подразделение Гарвардской медицинской школы (HMS), занимающееся санитарным просвещением потребителей, под руководством доктора Дэвида Х. Робертса, декана внешнего образования.
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