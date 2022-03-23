Статины могут вызвать мерцательную аритмию — симптомы побочного эффекта

«Статины снижают выработку липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина, блокируя фермент в печени, который помогает вырабатывать холестерин. Высокий уровень ЛПНП может привести к накоплению бляшек в артериях, что может блокировать кровоток и повышать риск сердечного приступа или инсульта».

«Обратитесь к своему врачу, если у вас есть серьезные побочные эффекты зокора (симвастатина), включая [...] мерцательную аритмию».



