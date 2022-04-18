Статины: препарат может вызвать опасное повышение ферментов печени - симптомы
Статины направлены на снижение уровня липидов ЛПНП и удаление опасных бляшек из артерий организма. При этом они снижают риск сердечных приступов и инсультов. Но многие пользователи прекращают прием препарата при возникновении побочных эффектов. Общие жалобы включают мышечную и головную боль, но есть доказательства того, что статины также могут вызывать болезненное поражение печени.
Медикаментозное поражение печени встречается редко, но есть доказательства того, что терапия статинами может привести к повышению активности печеночных ферментов, отражая токсическую реакцию на препарат.
По данным Клиники Майо:
"Использование статинов может вызвать повышение уровня ферментов, сигнализирующих о воспалении печени. Если повышение незначительное, вы можете продолжать принимать препарат. В редких случаях, если увеличение является серьезным, вам может потребоваться попробовать другой статин".
Ферменты печени ускоряют химические реакции в организме, в том числе выработку желчи, борются с инфекцией и способствуют свертыванию крови.
Повышение уровня белка происходит примерно у одного процента пользователей статинов в течение четырех месяцев после начала терапии статинами, даже в стандартных дозах.
«Вероятность этого повышения увеличивается у пожилых людей и у тех, кто принимает другие лекарства, которые могут взаимодействовать со статинами или также повышать уровень ферментов печени».
В большинстве случаев повышение уровня не вызывает симптомов, но когда это происходит, они могут включать боль в животе, темную мочу, утомляемость, зуд, желтуху, светлый стул, потерю аппетита и тошноту.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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