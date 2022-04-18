Статины: препарат может вызвать опасное повышение ферментов печени - симптомы

"Использование статинов может вызвать повышение уровня ферментов, сигнализирующих о воспалении печени. Если повышение незначительное, вы можете продолжать принимать препарат. В редких случаях, если увеличение является серьезным, вам может потребоваться попробовать другой статин".

«Вероятность этого повышения увеличивается у пожилых людей и у тех, кто принимает другие лекарства, которые могут взаимодействовать со статинами или также повышать уровень ферментов печени».