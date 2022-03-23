Названы распространенные признаки рака, возникающие на разных участках тела
Злокачественные опухоли, вызванные появлением рака, могут возникать на разных участках тела, сопровождаясь теми или иными признаками.
Медики советуют обращать внимание на симптомы, которые говорят о необходимости пройти обследование.
Голова, рот. Если вы подхватили ОРЗ, то хриплый голос – это нормально. Но если хрипота не проходит сама по себе через разумное количество времени, с ней необходимо посетить врача.
Еще одно явление, на которое следует обращать внимание, – это кашель. По словам медиков, необъяснимый кашель , который не проходит или усиливается со временем, может быть признаком рака.
Другим предупредительным признаком злокачественного процесса являются трудности с жеванием или глотанием.
Также к числу распространенных признаков рака относятся язвы во рту. Язвенные образования или красно-белые пятна на слизистой рта, которые не заживают через три недели, следует проверять у врачей.
Торс. Внезапная изжога или расстройство желудка, которые возникают снова и снова, могут быть сигналом о появлении опухоли.
Помимо того, женщинам и мужчинам необходимо регулярно проверять свою грудь, это помогает своевременно замечать происходящие с ней изменения. Любые отклонения в форме, размере, ощущениях, состоянии кожи должны быть осмотрены врачом.
В целом важно следить за своей физической формой. Если вы заметили, что любые физические действия (не только серьезные нагрузки) стали вызывать одышку или усталость, – обследуйтесь.
Всегда нужно обращать внимание на изменение своих туалетных привычек. Учащение дефекации или, наоборот, запора, дискомфортные ощущения при выделении стула или чувство, что организм опорожняется не полностью – когда кишечник по непонятной причине начинает работать по-другому, причину этого нужно выяснить.
Кожа. Здоровая кожа довольно хорошо регенерирует, поэтому, если что-то не восстанавливается должным образом, это следует проверять.
Родинки являются первым признаком рака кожи, поэтому важно знать, что для вас нормально. Если вы заметили новую родинку или уже имеющуюся родинку, размер, форма или цвет которой изменились, обратитесь к врачу.
Общие признаки.
- Сильная ночная потливость: регулярное интенсивное потоотделение во время сна может быть одним из признаков рака.
- Потеря веса: непреднамеренное похудение в течение короткого промежутка времени может происходить из-за растущей злокачественной опухоли, «отнимающей» у вашего тела питательные вещества.
- Уплотнения: если вы обнаружите припухлость на любом участке тела, поговорите об этом с врачом – такие уплотнения могут исчезать на некоторое время.
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