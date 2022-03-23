Рак кишечника: о нем предупреждает «необычный симптом», который появляется после еды

«Ощущение дискомфорта, возникающее после еды, является еще одним симптомом, о котором следует знать. Таким необычным образом может заявлять о себе опухоль в кишечном тракте», - предупреждают эксперты.

Рак кишечника достаточно хорошо поддается лечению при условии, что достаточно рано диагностируется и подвергается терапии. Вот почему так полезно быть осведомленными о его симптомах. Предупреждать о болезни, например, могут изменившиеся привычки, связанные с использованием туалета. Например, возникает стойкое изменение привычки дефекации, в том числе более частый стул и более жидкий стул или появляющаяся кровь в кале (особенно если она смешана со стулом).Но не только.Постоянная боль внизу живота, вздутие являются менее известными симптомами заболевания – об этом говорят специалисты из Cancer Research UK.Боль в животе, дискомфорт или вздутие, которые появляются после еды – если эти признаки наблюдаются в течение трех или более недель, нужно обязательно обратиться к терапевту.Также при заболевании раком может происходить непреднамеренная потеря веса. Дело в том, что раковые клетки потребляют много энергии, когда размножаются в организме. Растущая опухоль может блокировать толстую кишку или кишечный тракт, что препятствует адекватному усвоению питательных веществ – это и способствует похудению. Также может ощущаться чрезвычайная усталость без видимой причины.Специалисты с сожалением отмечают, что раньше рак кишечника считался болезнью пожилых людей, но с каждым годом он диагностируется у все больше молодых людей. Значительно увеличивает шансы заболеть раком кишечника курение, помимо него – ожирение.Ранее портал MedikForum.ru писал о повышенном риске рака у людей, которые перенесли аппендицит.