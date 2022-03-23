Рак кишечника: о нем предупреждает «необычный симптом», который появляется после еды
Одним из предупреждающих симптомов рака кишечника могут стать «необычные ощущения после еды», констатируют медики.
Рак кишечника достаточно хорошо поддается лечению при условии, что достаточно рано диагностируется и подвергается терапии. Вот почему так полезно быть осведомленными о его симптомах. Предупреждать о болезни, например, могут изменившиеся привычки, связанные с использованием туалета. Например, возникает стойкое изменение привычки дефекации, в том числе более частый стул и более жидкий стул или появляющаяся кровь в кале (особенно если она смешана со стулом).
Но не только.
Постоянная боль внизу живота, вздутие являются менее известными симптомами заболевания – об этом говорят специалисты из Cancer Research UK.
«Ощущение дискомфорта, возникающее после еды, является еще одним симптомом, о котором следует знать. Таким необычным образом может заявлять о себе опухоль в кишечном тракте», - предупреждают эксперты.
Боль в животе, дискомфорт или вздутие, которые появляются после еды – если эти признаки наблюдаются в течение трех или более недель, нужно обязательно обратиться к терапевту.
Также при заболевании раком может происходить непреднамеренная потеря веса. Дело в том, что раковые клетки потребляют много энергии, когда размножаются в организме. Растущая опухоль может блокировать толстую кишку или кишечный тракт, что препятствует адекватному усвоению питательных веществ – это и способствует похудению. Также может ощущаться чрезвычайная усталость без видимой причины.
Специалисты с сожалением отмечают, что раньше рак кишечника считался болезнью пожилых людей, но с каждым годом он диагностируется у все больше молодых людей. Значительно увеличивает шансы заболеть раком кишечника курение, помимо него – ожирение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о повышенном риске рака у людей, которые перенесли аппендицит.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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