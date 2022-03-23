Дефицит витамина B12: врач Датта назвала симптом в глазах - миокимия

«Подергивание глаз может быть вызвано дефицитом B12, который может возникнуть в результате чрезмерного употребления алкоголя или дисбаланса электролитов натрия и калия. Подергивание глаз также может возникать из-за чрезмерной потери жидкости или обезвоживания».

Подергивание вокруг глаз может быть признаком дефицита витамина B12. С медицинской точки зрения называемое миокимией, подергивания могут быть вызваны разными причинами, наиболее распространенными из которых являются стресс и усталость. Однако есть еще одна вещь, которая может привести к спорадическим случаям подергивания глаз: дефицит витамина B 12.Миокимия — это непроизвольное, спонтанное, локализованное дрожание нескольких мышц или пучков внутри мышцы, но недостаточное для движения в суставе.Это спонтанная контрактура мышц век, обычно круговой мышцы глаза. Миокимия обычно односторонняя (только один глаз) и чаще поражает нижнее веко, а не верхнее.Состояние глаз также может быть вызвано, среди прочего, стрессом, усталостью, аллергией или сухостью глаз. Состояние не является серьезным и обычно проходит самостоятельно.Консультант-диетолог доктор Рупали Датта сказал:Сокращение потребления кофеина, достаточное количество сна, снижение уровня стресса и повышение уровня B12 — все это способы уменьшить подергивание.Ранее Медикфорум писал о симптомах онкологии.