Дефицит витамина B12: врач Датта назвала симптом в глазах - миокимия
Витамин B12 — это питательное вещество, которое помогает поддерживать здоровье крови и нервных клеток вашего тела и помогает создавать ДНК, генетический материал во всех ваших клетках. Витамин B12 также помогает предотвратить мегалобластную анемию, состояние крови, которое делает людей усталыми и слабыми. Недостаток необходимого витамина может вызвать непроизвольное подергивание.
Подергивание вокруг глаз может быть признаком дефицита витамина B12. С медицинской точки зрения называемое миокимией, подергивания могут быть вызваны разными причинами, наиболее распространенными из которых являются стресс и усталость. Однако есть еще одна вещь, которая может привести к спорадическим случаям подергивания глаз: дефицит витамина B 12.
Миокимия — это непроизвольное, спонтанное, локализованное дрожание нескольких мышц или пучков внутри мышцы, но недостаточное для движения в суставе.
Это спонтанная контрактура мышц век, обычно круговой мышцы глаза. Миокимия обычно односторонняя (только один глаз) и чаще поражает нижнее веко, а не верхнее.
Состояние глаз также может быть вызвано, среди прочего, стрессом, усталостью, аллергией или сухостью глаз. Состояние не является серьезным и обычно проходит самостоятельно.
Консультант-диетолог доктор Рупали Датта сказал:
«Подергивание глаз может быть вызвано дефицитом B12, который может возникнуть в результате чрезмерного употребления алкоголя или дисбаланса электролитов натрия и калия. Подергивание глаз также может возникать из-за чрезмерной потери жидкости или обезвоживания».
Сокращение потребления кофеина, достаточное количество сна, снижение уровня стресса и повышение уровня B12 — все это способы уменьшить подергивание.
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Рупали Датта
Здоровье
Врач, консультант-диетолог в Clinic Appointment (Индия).
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