Врачи рассказали, сколько времени проходит от заражения до появления симптомов Омикрона

«Как мы видели, эти новые варианты развиваются… мы видим, что все ускоряется. Требуется меньше времени, когда кто-то подвергается воздействию Covid, чтобы потенциально заразиться инфекцией. Для развития симптомов требуется меньше времени, меньше времени требуется для того, чтобы кто-то мог быть заразным».

«Во многом это связано с тем, что вакцинировано гораздо больше людей».

«Недавний анализ, проведенный Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании, показывает, что окно между инфекцией и заразностью может быть короче для варианта Omicron, чем для варианта Delta».