Врачи рассказали, сколько времени проходит от заражения до появления симптомов Омикрона
Вариант коронавируса, с которым сейчас пытается жить весь мир, сильно отличается от того, который быстро распространился, о есть имеет более высокую трасмиссивность. Данные свидетельствуют о том, что они вызывают симптомы, проявляющиеся через более короткий период времени. Когда доминировали варианты альфа и дельта, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) заявила, что для появления симптомов обычно требуется от двух дней до двух недель.
Теперь, с Omicron и вариантами Omicron, данные показывают, что этот разрыв может быть намного короче — всего три или пять дней.
Говоря о новых вариантах, доктор Эллисон Арвади из Департамента общественного здравоохранения Чикаго сказала:
«Как мы видели, эти новые варианты развиваются… мы видим, что все ускоряется. Требуется меньше времени, когда кто-то подвергается воздействию Covid, чтобы потенциально заразиться инфекцией. Для развития симптомов требуется меньше времени, меньше времени требуется для того, чтобы кто-то мог быть заразным».
Доктор Арвади сказал, что людям в целом «требуется меньше времени на выздоровление». Врач добавил:
«Во многом это связано с тем, что вакцинировано гораздо больше людей».
Что касается того, насколько заразен человек после того, как у него есть вирус, считается, что он охватывает окно в пять дней.
Исследователи считают, что человек наиболее заразен за один-два дня до появления симптомов и в течение первых двух-трех дней после появления симптомов.
Выступая в прошлом году, министр здравоохранения Саджид Джавид сообщил:
«Недавний анализ, проведенный Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании, показывает, что окно между инфекцией и заразностью может быть короче для варианта Omicron, чем для варианта Delta».
Точно так же, как изменился период заразности, изменились и симптомы. В начале пандемии наиболее распространенными симптомами Covid-19 были постоянный кашель, лихорадка и потеря вкуса и обоняния.
Сегодня симптомы, представленные Covid-19, ближе к симптомам обычной простуды.
Симптомы включают:
• Боли в теле
• Насморк
• Головная боль
• Усталость
• Першение в горле
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Эллисон Арвади
Здоровье
Врач Департамента общественного здравоохранения Чикаго (США).
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