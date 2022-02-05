Симптомы Омикрона: врач делится «первыми признаками» — вы заразились?
Доктор Чио-Пенья является директором отдела глобального здравоохранения и неотложной помощи в Университетской больнице Статен-Айленда в Соединенных Штатах, стране, где число смертей от COVID-19 недавно превысило 900 000 человек. Доктор Пенья рассказал о том, когда появляются симптомы Omicron и какие первые симптомы появляются.
«Первыми признаками, как правило, являются заложенность носа и… симптомы инфекции верхних дыхательных путей (боль в горле)».
Эти симптомы не отличаются от симптомов обычной простуды, сравнение, из-за которого случаи Омикрона трудно отследить из-за того, что люди испытывают симптомы и предполагают, что у них простуда, вместо тестирования на COVID-19.
Доктор Пена добавил, что после заражения Омикроном люди обычно начинают испытывать симптомы в течение «одного-двух дней… быстрее, чем после заражения Дельтой или Альфой».
Однако, хотя Омикрон гораздо более заразен, чем варианты Дельта или Альфа, и может в некоторой степени уклоняться от защиты вакцин, у Омикрона есть некоторые небольшие положительные стороны.
Во-первых, хотя он может обойти защиту вакцин, это можно исправить, если человеку сделать третью бустерную прививку. Кроме того, болезнь, которую вызывает Омикрон, менее серьезна, чем Альфа или Дельта, а это означает, что меньше людей попадает в больницу с серьезными заболеваниями.
Ранее Медикфорум писал о 20 симптомах Омикрона.
Eric Cioе Pena
Здоровье
Директор отдела глобального здравоохранения и неотложной помощи в Университетской больнице Статен-Айленда в Соединенных Штатах.
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