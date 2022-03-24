Что делать, если постоянно хочется есть? Советы гастроэнтеролога

Терапевт-гастроэнтеролог Айгуль Ишмурзина пояснила причины повышенного аппетита и как с ним бороться.

Эксперт отмечает, что победить повышенный аппетит не так просто, нужен комплексный подход и время. Задействовать нужно сразу несколько инструментов, иначе положительного результата не будет.

«Склонность к перееданию может появляться при дефиците в организме некоторых витаминов и минеральных веществ. Например, витамин В1 принимает участие в метаболизме углеводов. Для организма вреден дефицит витамина, который приводит к резкому снижению аппетита, развитию запоров. А избыток ускоряет перистальтику, нарушает всасывание питательных веществ. Поэтому одновременно он повышает голод и приводит к истощению», — отмечает доктор.

⠀⠀Также стимулировать аппетит могут некоторые продукты, которые увеличивают секрецию пищеварительных соков. К таким продуктам относятся острые приправы и пряности, алкогольные и газированные напитки, сладости, мучные изделия.В противовес выше перечисленному есть продукты, которые, наоборот, способны снижать аппетит:⠀авокадо, жирные сорта рыбы, овсянка, натуральный черный кофе, продукты, богатые клетчаткой (в основном это фрукты и овощи).Непосредственное влияние на наш аппетит оказывает качество сна.⠀Когда мы спим, организм вырабатывает гормон мелатонин, который влияет на наши циркадные ритмы и эндокринную систему. Продолжительность сна влияет в свою очередь на синтез гормонов грелина («гормон голода», во сне его синтез падает, поэтому когда мы спим, мы не хотим есть) и лептина («гормон сытости», он дает сигнал о насыщении организма).Конечно, нужно учитывать и режим питания. Исключите вредный фаст-фуд, перестаньте есть перед телевизором.Парадокс, но даже цвет посуды влияет на наш аппетит. Холодные цвета (голубой, синий, зеленый) действуют на нервную систему успокаивающе. Яркие и теплые (оранжевый, красный, желтый), наоборот, возбуждают нервную систему и усиливают чувство голода.⠀