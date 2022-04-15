Гастроэнтеролог развенчала мифы о холестерине

«Холестерин представляет собой липопротеины низкой и высокой плотности. Первые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. А вторые, наоборот, снижают риск патологий сердца», — объясняет доктор.

Навязчивая идея избавиться от холестерина не всегда оправдана. В первую очередь, потому что в нашем организме существует два вида холестерина, условно говоря «хороший» и «плохой».Многие ошибочно полагают, что от повышенного холестерина страдают только те люди, у которых есть лишний вес. На самом деле, важен не столько вес, сколько наследственность. А также огромное значение имеет питание, вредные привычки, режим сна и отдыха, состояние щитовидки.Наибольшая сложность в том, что распознать повышенный холестерин не так просто. Часто процесс протекает бессимптомно. В артериях постепенно начинают формироваться бляшки, и вы не узнаете об их существовании до тех пор, пока они не спровоцируют инсульт или сердечный приступ.В качестве профилактики некоторые люди начинают полностью отказываться от продуктов, которые содержат холестерин. Это большая ошибка.Гораздо эффективнее свести к минимуму продукты, которые содержат большое количество насыщенных жиров: жирное мясо, молоко, шоколад, выпечка.Понизить плохой холестерин помогут овощи и фрукты, цельнозерновые, бобовые, орехи и нежирное мясо.